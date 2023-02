Calcio. Sanremese, il ds Panuccio dopo il pareggio col Borgosesia: "Muoviamo la classifica" (Video)

Ci si aspettava un esito diverso dalla sfida col Borgosesia per la Sanremese, che oggi conoscerà quello che sarà il vero distacco dal Sestri Levante in classifica dopo la sfida dei corsari con l'Asti. Piemontesi a cui andranno a fare visita mercoledì nell'infrasettimanale proprio i matuziani, e il direttore sportivo Marcello Panuccio fa le sue considerazioni tenendo conto anche del momento particolare che si sta vivendo in casa biancazzurra