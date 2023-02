Calcio: domani a Badalucco, doppio match per il campionato CSI under 10

Domenica al campo sportivo di Badalucco ci sarà una vera festa dello sport, riservata ai più piccoli e alle loro famiglie. Sul campo verranno disputate, a partire dalle due e mezza ben due partite, valide per il campionato CSI, under 10, giunto al suo quarto appuntamento. La ASD Badalucco 2009, scenderà in campo, a ranghi completi, contro una formazione del Caramagna. Poi se la vedranno la seconda formazione del Caramagna e la Rivese.





Nella prima fase il Caramagna Rossa, affronterà i pulcini bauchegni. Dopo i tre tempi regolamentari di venti minuti ciascuno, nuova partita della Rivese contro il Caramagna blu. “Dato l’importante impegno sono stati convocati tutti i piccoli giocatori del nostro vivaio – dice il mister Giampiero Boeri – Alle due in punto ai cancelli del campo dovranno essere presenti: Roberto Viano, Imad Botass, Alice Donzella, Leonardo Oliva, Ettore D’Avenia, Luca Lanfranci, Riccardo Ozenda, Mattia Ozenda, Laura Courel, Davide Lanfranchi, Lorenzo Bruzzone, Francesco Polidori, Mattia Milani, Ludovico Panizzi, Gregorio Panizzi, Elia Bianchi, Aldo Donzella, Leonardo Volpato”.





Stiamo parlando di bambini e bambine dai 5 ai nove anni, tutti orgogliosi di vestire la nuova divisa gialla e blu dell’ASD Badalucco 2009 e rigorosamente in campo sotto la guida di due allenatori Giampiero Boeri e Maurizio Donzella, con l’aiuto un preparatore tecnico All’appuntamento l’ASD Badalucco si è preparata con un certo impegno.



“Al di là dell’aspetto agonistico – spiega Boeri, dirigente e fondatore della società che risale al 2009 – c’è un rapporto quasi affettivo con il Caramagna, questa società era nata inizialmente con l’appoggio del nostro sodalizio, per i primi tesseramenti. Poi quando avevano consolidato la loro presenza in campo avevano costituito ufficialmente una società a sé stante. E’ quindi una sorta di rimpatriata”

Per questo all’avvenimento calcistico è stata congiunta una parte gastronomica, atleti e genitori, a gara finita potranno fruire del punto di “ristoro”, creato ai margini del campo, dove, versando una modica cifra, saranno fornite, rostelle, patate fritte e bevande anche calde. Qui la regia sarà curata dal dirigente Antonio Paonessa, mago del braciere".



“Questa rimpatriata – conclude Giampiero Boeri – visti i legami con il Caramagna è stata l’occasione giusta per completare il restauro del campo e della zona di accoglienza. La drammatica esondazione dell’Argentina del 4 ottobre 2020, è solo un pallido ricordo. Il campo, la zona di intrattenimento e l’area verde, sono decisamente meglio di prima. E questo si deve al contributo di tanti e dei dirigenti dell’ASD Badalucco, che in questi giorni sottraendo tempo a se stessi e alla famiglia, non si sono risparmiati”.