Taggia: Master Class sui fiori eduli all’Istituto Alberghiero Aicardi-Ruffini

La masterclass svoltasi ieri dal titolo "Alla scoperta dei fiori eduli" è stata svolta dal giornalista e presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia, che ha introdotto il tema della sfida fra le scuole, cioè la preparazione di un piatto con i fiori eduli ed uno con l’utilizzo dell’Aglio Orsino.

Protagonisti della lezione i fiori eduli messi a disposizione dal vivaio Ravera Bio di Albenga ed integrati con quelli coltivati presso l’azienda speciale dell’istituto Aicardi: Nasturzio, Begonia, Bocca di Leone, Tagete, Verbena, Nemesi e Calendula sono alcuni dei fiori portati all’attenzione dei ragazzi e con cui proveranno a creare nuove suggestioni culinarie.

Gli studenti delle scuole dovranno presentare una ricetta inedita che contempli un fiore edule tra i suoi ingredienti principali e non solo come semplice decorazione del piatto.

Non solo una sfida culinaria, ma anche un percorso educativo attraverso la cultura del mangiare sano, all’insegna del bio e del rispetto delle stagionalità dei singoli territori. Dopo la pandemia infatti è cresciuta l’attenzione su cosa portiamo in tavola ed è cresciuto l’utilizzo delle erbe e dei fiori nei menù degli chef di tutto il mondo.

La lezione si è conclusa con l'intervento dello chef Gianfranco Calidonna, autore del linro "I fiori nel piatto", che ha preparato in diretta un suo famosso piatto, Calamari con Nasturzio ed ha inseignato ai ragazzi le tecncihe di preparazione degli infusi con i petali di fiori eduli.

“Sono onorata di aver curato la progettazione e l'organizzazione della didattica su un tema, quello della cucina con i fiori, in coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica e di rigenerazione degli stili e delle abitudini alimentari, per sensibilizzare sulla necessità di un maggior ricorso alle produzioni naturali, quali sono i fiori nel nostro territorio- dichiara la professoressa Barbara Antenucci dell’Istituto Ruffini- Aicardi - Ho trovato altresì stimolante la possibilità di applicazione delle metodologie digitali scoperte durante la DaD per creare una classe virtuale formata da alunni provenienti da istituti alberghieri ubicati su territori diversi che potranno così sperimentare uno stesso percorso formativo. Voglio ringraziare per la collaborazione il Dirigente scolastico professor Rapisarda dell'Istituto Beccari e il prof. Spada dell'istituto Colombatto, entrambi di Torino. E voglio anche ringraziare la Direzione del Villaggio dei Fiori di Sanremo che, ospiterà le giornate conclusive del contest a marzo e consentirà alla classe virtuale di trasformarsi in una classe reale”

Il contest chiude il progetto Antes, inserito nel programma Interreg-Alcotra 2014-2020, che si propone di ampliare le conoscenze e le possibilità di sviluppo di due filiere, quella delle piante aromatiche e quella dei fiori eduli che, tra loro, hanno in comune diverse peculiarità come la coltivazione sostenibile, il trattamento post raccolta, le tecniche di confezionamento, le caratteristiche nutrizionali e metaboliche legate alla salute umana. In un contesto di cooperazione transfrontaliera, Antes si propone quindi di capitalizzare i risultati e le attività prodotte in due progetti predecessori: ANTEA ed ESSICA e nello specifico si propone di creare un modello utile ad altre filiere agro-alimentari emergenti con un ampliamento dell’offerta produttiva per i fiori commestibili.

Per maggior informazioni: https://www.leterredeisavoia.it/antes/

“Il contest gastronomico, che coinvolge gli istituti alberghieri di Taggia e Torino – spiega Barbara Ruffoni, direttrice del Crea Sanremo capofila del progetto Antes - rappresenta una grande occasione per mettere a confronto esperienze di cucina diverse ed originali. I piatti preparati dai ragazzi saranno valutati da una giuria di esperti e presentati al pubblico, con la possibilità di degustare e scoprire gusti e sapori nuovi ed inusuali. La riscoperta delle erbe e dei fiori spontanei è ormai una realtà, petali e corolle sono sempre più protagonisti sulle tavole e nei menù degli chef di tutto il mondo”