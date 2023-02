Speciale Weekend: prima del ‘ciclone’ festivaliero, ecco cosa fare e dove andare nella nostra provincia

Come dicevamo l’interesse è rivolto quasi esclusivamente al 73esimo Festival della Canzone e a tutto quello che gli ruota intorno. Sanremo, infatti, già da inizio di questa settimana ha cambiato volto grazie ai numerosi allestimenti sparsi in città come, ad esempio, il grande palco in Piazza Colombo. Le avvisaglie di quello che potrà succedere la prossima settimana si potranno appurare già domenica quando alle 18 si apriranno le porte del Palafiori per l’inaugurazione della 16ª edizione di Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival della Canzone italiana, realizzata da Consorzio Gruppo Eventi. A partire da lunedì 6 ‘Casa Sanremo’ si presenta con un programma ricco di momenti culturali e letterari e nuovi format (la scaletta degli eventi a questo link).



Si parla anche a Cervo di Festival con la mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’. L’abito che Michelle Hunziker indossava sul palco del Teatro Ariston durante il Festival 2018 e l’abito di Milva con il quale calcò il palco del Festival, la chitarra autografata da Amedeo Minghi, quella di Marco Masini, Gianni Morandi, Roberto Vecchioni, dischi d’oro, foto e manifesti originali sono tra i cimeli che compongono l’esposizione sulla Kermesse canora ospitata nel Castello dei Clavesana. La mostra sarà inoltre un percorso multimediale alla scoperta della storia del Festival e sarà arricchita dal video che raduna tutti i vincitori del Festival della canzone italiana, dal 1951 al 2022. Un vero Jukebox funzionante, infine, permetterà ai visitatori di scegliere la propria canzone da ascoltare, naturalmente a tema Festival di Sanremo. ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ sarà visitabile dalle 10.00 alle 13.00, dalle 14.30 alle 16.30.



Secondo appuntamento teatrale della rassegna ‘Venghino Siori’, oggi alle 21.15 e domani, domenica, alle 17, allo ‘Spazio Vuoto’ di via Bonfante ad Imperia, con lo spettacolo ‘La lezione’, atto unico di Eugène Ionesco, con Gianni Oliveri, Federica Siri e Antilia Molinari. ‘La lezione’, ovvero la derisione e il non senso quali elementi da cui Eugène Ionesco sceglie di partire per mettere in scena la banale vuotezza del linguaggio e dei gesti quotidiani e per trasformare il teatro in quella che lui stesso definisce ‘la rivelazione di qualcosa di nascosto’. La lezione è un atto unico rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1951. Definito un testo del teatro dell'assurdo, in realtà già oltre tale definizione per la capacità di essere in antitesi rispetto ai tempi. I protagonisti della pièce definita da Ionesco ‘un dramma comico’ sono un professore, l'alunna e una governante. Attraverso giochi di parole, assurdità ed esercizi logici il testo critica e demistifica il rituale della lezione. E' una lezione privata data da un professore che con una sorta di piacere euforico gioca con il linguaggio e con la logica trasgredendone le regole. La lezione inizierà ‘bene’ ma terminerà in modo inaspettato.



Dopo la pausa per le festività natalizie, è ripartita la terza edizione di ‘Autunno/Inverno’, la rassegna di Teatro Amatoriale organizzata da FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello e patrocinata di FITA Liguria. Il secondo appuntamento del nuovo anno è fissato per sabato alle 21 al Teatro Concordia di Diano Castello con la commedia messa in scena da Fabricateatro di Imperia dal titolo ‘Come Sorelle’. L’ingresso è ad offerta libera.



Per chi invece vuole distrarsi all’aria aperta e magari fare qualche buon affare può andare a San Bartolomeo al Mare dove oggi e domani continua la Fiera della Candelora, attesissimo appuntamento di questo periodo dell’anno. Tante conferme ma anche alcune gustose novità tra gli espositori della Piazza dei Sapori (Piazza Magnolie) così come per le aree dell’uliveto e di Piazza della Rovere. Come ogni anno saranno numerosi i commercianti ambulanti sistemati per le vie del paese. Le attività commerciali legate alla 22° edizione di Arti & Sapori della Rovere, iniziativa collegata alla Fiera, si svolgeranno in piazza Magnolie (dove saranno presenti gli espositori dei generi alimentari), nell’Uliveto della Rovere (area hobbisti, piante e animali), in Piazza Aurora (zona street food e djset) e sul sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere (artigiani). Non mancheranno come ogni anno le attività collaterali che coinvolgeranno il pubblico presso il cortile delle scuole elementari, dove sarà presente l'associazione Val di Treu, con i laboratori didattici ‘Guarda, prova, impara’, il Museo di Diano Marina e la LILT’ (Lega italiana per la lotta contro i tumori - Associazione provinciale Imperia-Sanremo). Nel vicino uliveto invece l’asinello Margherita darà il benvenuto a grandi e piccini mentre i cavalli de Gli Amici del Cavallo saranno i protagonisti del consueto battesimo della sella insieme ai visitatori della fiera. In piazza Magnolie, area dei sapori, sarà presente anche il Lions Club di Imperia con la sua attività di screening sul diabete.

Domenica, dalle 10 alle 18, Montegrosso Pian Latte si trasformerà in un grande mercatino all’aperto in occasione della seconda edizione della Fiera della Candelora, con proposte di street food a cura della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte APS, dell’Agriturismo ‘Cioi Longhi’ e dell’Home Restaurant ‘A Ca’ di Tacui’. Il menu street food prevede preparazioni tipiche legate al territorio ed, in particolare all'itinerario gastronomico della Cucina Bianca. Parteciperanno alla fiera artigiani e piccole aziende agricole, provenienti dalle Province di Imperia, Savona, e Cuneo. Animeranno l’evento per le vie del borgo ‘I Monelli’ di Montegrosso. Sarà inoltre ancora visitabile, per l’ultimo weekend, il Presepe a grandezza naturale realizzato nei carruggi, con la Natività e altre ambientazioni di vita quotidiana tipica dell’Alta Valle Arroscia.





