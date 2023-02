Comune di Bordighera in trasferta a Vienna per il lancio dell'OBB-Nightjet, Ingenito "Grande opportunità"

Bordighera era presente al lancio del nuovo collegamento ferroviario notturno diretto OBB-Nightjet tra Genova, Vienna e Monaco di Baviera. Un evento B2B, organizzato da Regione Liguria e agenzia In Liguria.

L’incontro si è tenuto nella capitale austriaca e il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito ha preso parte nel pubblico, accompagnato da una delegazione dell’Ufficio Turismo e Cultura del Comune. Per la cittadina del ponente ligure è stata un’importante occasione per promuovere la città delle palme con buyers e media del settore.

“Davvero una grande opportunità e per questo ringrazio Regione Liguria ed Agenzia In Liguria. - rimarca Ingenito - Il treno notturno OBB-Nightjet, comodo e veloce, apre a nuove e promettenti prospettive verso il mercato del Nord Europa, che già apprezza particolarmente il nostro territorio".



“Come amministrazione continuiamo a lavorare per lo sviluppo ed il rilancio turistico di Bordighera. Pochi giorni fa abbiamo presentato il nuovo sito turistico www.visitbordighera.it e dopo la partecipazione alla fiera di Utrecht ed a questo importante evento, in febbraio saremo a BIT Milano e a F.re.e 2023 Monaco di Baviera" - conclude il sindaco Ingenito.​