Al via il nuovo quadrimestre per la Scuola Teologica San Secondo: lezioni a Sanremo e Bordighera

Grazie all’organizzazione della direttrice, Anna Rosaria Gioeni, il 14 febbraio riprende la seconda parte dell’anno per i numerosi studenti che hanno scelto di approfondire gli studi teologici.

“La Scuola dal suo primo giorno di vita - spiega la direttrice Anna Rosaria Gioeni - ha offerto non solo contenuti, ma anche un ambiente accogliente e sereno, grazie ai docenti preparati e disponibili; ci tengo a sottolineare che è aperta a tutti e proprio in questi giorni abbiamo iniziato le iscrizioni per il nuovo quadrimestre. I nostri corsi, con linguaggio accessibile e alla portata di tutti, vanno a trattare le grandi questioni e i contenuti essenziali della fede cristiana, lo studio della filosofia e della Sacra Scrittura, la storia della Chiesa, la storia delle religioni non cristiane. Insomma una visione della religione a 360 gradi. Questo quadrimestre propone anche una novità: un corso base di greco biblico per arrivare alla lettura di alcuni brani del Vangelo. L’offerta propone una 'teologia per tutti' che abbandona le questioni limitate ai soli addetti ai lavori e che parla di Dio in modo semplice ma mai banale.”

L’Istituto rappresenta il fiore all’occhiello della Diocesi Ventimiglia-Sanremo ed è formata da docenti che hanno deciso di mettersi a servizio della comunità per condividere non solo una conoscenza scolastica ma la vera ricerca del bene, vero punto di riferimento per la nostra esistenza. I corsi si terranno online, presso la sede della Curia a Sanremo (Villa s. Giovanna D’Arco) e nei locali dell’ex Seminario di Bordighera. Per informazioni: scuolasansecondo@gmail.com. o 3471323501.