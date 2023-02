Rugby: anche i più giovani del Reds Team nei giorni scorsi a Sanremo per il raggruppamento Fir

Si è svolto nei giorni scorsi a Sanremo un ‘raggruppamento FIR’ di rugby che ha visto scendere in campo le categorie dei più piccoli della compagine dei Reds.

Sono scesi in campo i piccoli ma tanto grandi di cuore e voglia di giocare delle categorie Under 7 e Under 9. Nonostante il forte vento affrontano i pari età di Sanremo e Imperia, con dimostrazione di qualcosa di più del gioco a grappolo. Il singolo cerca il compagno di gioco ed il movimento del pallone inizia ad essere quello della categoria superiore. Non male per i piccoli Reds: è importante il gioco ma anche il divertimento e per come si comportano in campo questi ultimi due fondamentali ci sono e portano i frutti sperati.

Nella under 11 la squadra c’è, i più temerari portano avanti il gioco e si aiutano tra loro, sostegno che prende piede e compattezza della squadra evidente. Davanti a loro si pone una mista Sanremo-Imperia: dopo le prime fasi di studio sono sopraggiunti i primi raggruppamenti, la spinta non manca e vanno in meta anche le new entry, il gioco nel campo aperto è in crescita. Il forte vento non ha aiutato quello che si è provato in allenamento, nessun problema. Gioco primordiale ma efficace, in via di sviluppo il resto, ma cosa importante i bambini si divertono e escono dal campo col sorriso, sempre la miglior soddisfazione per gli educatori/allenatori dei Reds.