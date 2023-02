Doppia difficile trasferta, nei rispettivi campionati di Serie C regionale, per squadre maschile e femminile della Grafiche Amadeo.

Gli uomini scenderanno in campo a Carcare per mantenere il secondo posto in classifica in attesa della partita tra il Volley Lavagna e il Vado Sabazia. Le ragazze , invece, andranno a casa del Sestri Levante per rimanere in zona play-off.