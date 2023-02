Calcio, l'oratorio Don Bosco ospita amichevoli: scendono in campo i 2015 (Foto e video)

L’oratorio centro giovanile Don Bosco a Vallecrosia e la Psv Don Bosco, sabato scorso, hanno organizzato una serie di incontri amichevoli presso il campo sportivo sito in via Colonnello Aprosio in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Bosco, che sono terminati martedì scorso con la celebrazione della santa messa solenne presso il Santuario Maria Ausiliatrice.

Per l'occasione sono scesi in campo gli atleti del 2015 di diverse società del comprensorio: Ventimiglia Calcio, Polisportiva Vallecrosia Academy, Us Camporosso e Polisportiva Salesiana Vallecrosia. Gli atleti, gli allenatori e i genitori sono stati accolti dal direttore dell’opera Salesiana e parroco della chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice, don Karim, che ha rivolto un saluto ai presenti invitandoli “ad occuparsi e preoccuparsi dei giovani, come faceva don Bosco, visto che loro sono il nostro futuro”.

Prima del fischio d’inizio un momento di silenzio è stato dedicato al ricordo di un allenatore: Ugo Conti, che per molti anni si è dedicato ai giovani del Ventimiglia Calcio. "Al termine di ogni partitella i piccoli atleti hanno tirato i calci di rigore. Tutto si è svolto in un clima, fresco in quanto a temperatura, ma caloroso e gioioso” - fa sapere il responsabile della Psv Don Bosco Calcio che, al termine, ha consegnato una medaglia a tutti i giocatori e un piccolo trofeo ai mister come premio per l’impegno e il tempo che dedicano a giovani aspiranti calciatori.