Target: Omega Impianti s.r.l., il rispetto della sicurezza e la continua innovazione

L’azienda Omega Impianti s.r.l. nasce nel 2010 ed è gestita da Franco Rainisio e Cristina Lanteri Roglio. L’impresa offre un servizio a trecentosessanta gradi, occupandosi non solo di installazione e manutenzione di impianti elettrici ma anche di illuminazione pubblica, impianti semaforici, automazioni, domotica, quadri elettrici, impianti antifurto, videosorveglianza e antincendio, cabine di trasformazione MT BT, pannelli fotovoltaici e opere edili complementari, con studi e personalizzazione per ogni esigenza.

Omega Impianti conta otto dipendenti, cinque automezzi attrezzati e due autoscale con cestello di diciannove e tredici metri, in tal modo l’azienda riesce a eseguire ogni lavoro nel rispetto della sicurezza e con la comodità della tecnologia. I titolari garantiscono una reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro, sia nei giorni feriali che festivi, i loro dipendenti sono infatti disponibili a fare interventi urgenti tutto l’anno.

In collaborazione con Edison l’impresa lavora anche per la sostituzione dell’illuminazione pubblica nei comuni di Taggia, Riva Ligure e Badalucco. Fiore all’occhiello dell’azienda sono gli impianti installati ed in corso di installazione in cantieri come i porti della provincia di Imperia. Da circa tre anni Omega Impianti ha ottenuto il contratto per la manutenzione completa di tre case di riposo nella zona di Sanremo e Riva Ligure. Da quest’anno inoltre l’azienda ha instaurato una collaborazione con due catene di supermercati e ha iniziato a fornire servizi alla società Rivieracqua Spa e Amaie Energia Spa.

Il settore degli impianti è cambiato radicalmente negli ultimi vent’anni e diventa ogni anno più trainante per il risparmio energetico. L’avvento delle energie rinnovabili ha fatto si che il lavoro cambiasse notevolmente soprattutto con le installazioni dei pannelli solari.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

Il settore degli impiantisti elettrici è seguito da Confartigianato Imperia, partner della rubrica, attraverso costanti corsi di formazione in materia di sicurezza. In primavera è prevista la nuova edizione del corso obbligatorio PES PAV PEI sempre con l'ingegnere Luca Lombardo di Idealab: per info ed iscrizioni è possibile mandare una mail a rizzi@confartigianatoimperia.it