Sanremo: anche quest'anno la Sistel sarà protagonista al Festival con le forniture di fibra ottica e Wi-Fi

Anche quest’anno l’azienda ponentina Sistel di Danilo Laura sarà al centro delle connessioni per il Festival di Sanremo. Per il secondo anno consecutivo (anche se sono già otto le edizioni in totale) ha curato l’allestimento del servizio Internet e in Wi-Fi della sala stampa al Casinò.

Sono stati già generati gli accessi alla rete per circa 230 giornalisti ai quali si aggiungeranno nella settimana gli ospiti, che porteranno ad almeno 300 accessi in contemporanea con una banda illimitata fino a 1 Gb per tutti. L’impianto è stato allestito con standard WiFi 6 di ultimissima generazione. Al momento non può essere prevista la quantità di giga che verranno movimentati, ma saranno sicuramente più dello scorso anno quando le connessioni furono 170.

Sistel ha anche curato le installazioni legate al mondo Rai Pubblicità e Casa Sanremo per queste settimane che vedono il Festival nella città dei fiori. Per la prima volta l’azienda ponentina ha realizzato una infrastruttura in fibra ottica, che collega la regia di Rai Pubblicità a Santa Tecla, ai quattro maxischermi sistemati tra la stessa Santa Tecla, piazza Colombo, corso Garibaldi e piazza Borea D’Olmo. La regia potrà pilotare, insieme o singolarmente gli schermi.

Sono anche state installate connettività in fibra ottica dietro al palco sul solettone di piazza Colombo dove è presente un’altra regia che sarà a sua volta collegata con Santa Tecla. Un sistema in fibra con Wi-Fi è stato allestito anche al Teatro Centrale.