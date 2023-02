Villaggi Sardegna: la scelta migliore per la tua vacanza. Tutti i consigli.

Come scegliere tra i villaggi in Sardegna La Sardegna è una delle regioni più belle da visitare, con un mare cristallino e spiagge incantevoli che attirano centinaia di turisti sia dall'Italia che dall'estero soprattutto durante l'estate. La Sardegna è un vero e proprio paradiso accessibile a tutti, basta prenotare con anticipo e scegliere la soluzione che meglio soddisfa le proprie esigenze, come uno dei tanti villaggi Sardegna. Una scelta questa che vede protagonisti anche le star non perdono l'occasione di godere delle sue acque e di soggiornare in strutture di lusso o attraccare con mega yacht.

La vicinanza del villaggio rispetto al mare

Andare in vacanza e vivere i giorni più importanti dell’anno sono anche legati agli spostamenti. Essere vicino ai luoghi da esplorare, da vivere è fondamentale. Non a caso tra i criteri che influiscono su questa scelta cade anche la distanza dal mare. Sono numerosi i villaggi in Sardegna che soddisfano questo requisito. Che si aggiunge, ovviamente, a tutti gli altri must delle strutture come gli ambienti esclusivi, il lusso ma anche il giusto connubio con il mare e le spiagge. La vicinanza dal mare, ovviamente, influisce anche sulla scelta della struttura. Sia per la coppia per la famiglia, infatti, poter raggiungere la spiaggia in maniera comoda, veloce significa vivere una vacanza più completa e più soddisfacente. Inoltre, è di fondamentale importanza quando in vacanza ci sono anche i bambini.

Sardegna, non solo mare

Quando si parla di Sardegna, però, la mente collega non solo immagini di mare e di spiagge ma anche di attrazioni culturali, identitarie e di territorio che sono lontane dall’idea di mare. I molti borghi antichi, gli ami spazi e i numerosi attrattori culturali e storici sono un motivo importante per scegliere la vacanza nella seconda isola italiana per estensione.

La Torre dell’Elefante, Torre San Pancrazio e il quartiere Castello sono un itinerario da visitare se si sceglie un villaggio vicino al capoluogo Cagliari. Da vivere sicuramente c’è l’Isola Rossa nei pressi di Sassari o l’area Marina naturale protetta Tavolara verso Porto San Paolo o Porto Rotondo molto simile a Porto Cervo.

Animazione

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione nel momento in cui bisogna scegliere il villaggio sardegna se si viaggia in famiglia è senz’altro quello legato alla presenza del servizio di animazione. Richiedere grande attenzione su questi temi è sintomo di cura e interesse.

Ed è consigliato valutare con grande attenzione le diverse proposte che vengono presentate anche in considerazione delle attività ludico-creative che vengono proposte come le esperienze in lingua straniera, le esecuzioni di giochi o la partecipazione agli spettacoli

Le attività sportive

Vacanza e sport sempre d’accordo. Specialmente in Sardegna. I villaggi più qualificati, infatti, offrono diverse possibilità di praticare sport sia al loro interno, sia all’esterno. E’ facile trovare maneggi o centri diving per vivere sia la terra sia il mare. I migliori villaggi riescono a garantire alla propria clientela diversi servizi sportivi. Per i più esigenti, invece, è anche possibile accedere a centri diving che facilitano la partecipazione a corsi per conseguire il brevetto da sub. Sicuramente meno impegnativi possono essere le uscite a cavallo sia in spiaggia sia nei boschi sardi.