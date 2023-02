Ventimiglia: sei migranti si nascondono su un treno merci, scoperti questa mattina alla stazione ferroviaria

Intervento di Vigili del Fuoco, Polizia Ferroviaria e altre forze dell’ordine, questa mattina intorno alle 5.50 per alcuni migranti che erano chiusi in un vagone di un treno merci diretto in Francia.

I fatti sono avvenuti all’interno della stazione di Ventimiglia, purtroppo spesso teatro di situazioni del genere. Per incunearsi all'interno del vagone, i soccorritori hanno dovuto tagliare parte di un telone. L'intervento si è concluso verso le 8.

L'operazione ha costretto alla sospensione dell'erogazione dell'elettricità e al conseguente ritardo di molti treni. Proprio ieri era iniziato il lavoro di sgombero dei diversi accampamenti allestiti nel parco merci a San Secondo (QUI).