Il Servizio Civile chiama ma pochi rispondono: Comune di Taggia e terzo settore incontrano i giovani - Il bilancio

Tanti posti disponibili ma poche iscrizioni al Servizio Civile, così Comune di Taggia e terzo settore della provincia di Imperia si sono uniti per far conoscere i progetti destinati ai volontari. Buona partecipazione all'incontro organizzato dai servizi sociali comunali per dare parola alle associazioni e alle cooperative.

Il Servizio Civile chiama ma pochi volontari rispondono

Rispetto al passato emerge un dato importante: tanti posti disponibili ma poche domande. La scadenza è fissata al 10 febbraio. Il bando si rivolge ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni d'età, offrendo loro 444 euro al mese per un anno. Mancano 8 giorni, eppure nel terzo settore della provincia di Imperia c'è un allarme generale per la carenza di interesse. Una situazione riscontrata in parte anche dal Comune di Taggia uno degli enti pubblici più attivi sul fronte del servizio civile. Quest'anno distintosi a livello provinciale per aver voluto riservare due posti a persone disabili.

I posti disponibili

L'incontro presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Taggia ha mostrato ai giovani presenti i 52 posti disponibili in provincia di Imperia grazie ai progetti attivati da: Comune di Taggia, Ancora, Croce Rossa, Croce Verde Arma Taggia e Confcooperative Liguria.

I progetti

Comune di Taggia, fa la sua parte con 8 posti: 2 all'interno del nido, quindi in una struttura per la prima infanzia (1 - 3 anni); 4 posti presso il centro anziani, suddivisi in due percorsi distinti, uno per aiutare gli anziani all'interno del centro e l'altro, all'esterno, con un'attività che punta anche alla valorizzazione del territorio. A questi si aggiungono i due posti riservati ai ragazzi che hanno un qualsiasi tipo di disabilità.

Il Centro di Solidarietà l'Ancora è quello con più possibilità. Mette a disposizione 23 posti da Ventimiglia ad Imperia in attività che vanno dall'assistenza residenziale alle persone straniere e persone con problemi di tossicodipendenza all'educazione ed animazione di giovani presso i centri di aggregazione giovanile. In particolare, presso l'Albero Magico di Taggia e presso il Puerto di Imperia sono disponibili 2 posti di cui 1 riservato a giovani con bassa scolarizzazione.

Confcooperative Liguria offre 5 posti presso gli asili nido della cooperativa Jobel ubicati a San Bartolomeo al Mare, Imperia, Taggia e Bordighera e 2 posti nella struttura per donne straniere con bambini Casa Madrea Ada di Imperia.

La Croce Verde Arma Taggia, con 8 posti tra Arma e Sanremo, punta a realizzare il progetto: "tempo di comunità". Obiettivo: contribuire al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi sanitari, assistenziali e sociali da parte della popolazione anziana, disabile e non autosufficiente.

Croce Rossa, offre 8 posti per due progetti: Salute e Servizi di Trasporto in Nord Italia (2 posti) e Assistenza e Ripresa in Italia Nord Ovest (6 posti). L’obiettivo generale dei progetti è di supportare le Istituzioni con attività di assistenza sanitaria e sociale a favore della popolazione fragile con la finalità di potenziare i servizi sul territorio. Oltre a sviluppare nei giovani il senso di appartenenza alla vita sociale e allo stato di necessità della propria città.

Il bilancio L'iniziativa promossa dall'assessore ai servizi sociali di Taggia, Laura Cane e dall'assessore alle politiche giovanili, Manuel Fichera è stata salutata positivamente.

"Abbiamo organizzato questo incontro per far conoscere il servizio civile ai ragazzi. Quindi era indispensabile coinvolgere gli enti del territorio che hanno attivato dei progetti. In questo modo abbiamo mostrato ai giovani il ventaglio di possibilità offerte, dando loro una opportunità concreta di scelta. I partecipanti all'incontro hanno dimostrato interesse e attenzione. - sottolinea Laura Cane - Ci sono state tante domande e al termine tutti hanno manifestato volontà di iscriversi. Per quel che riguarda i progetti attivati dal Comune abbiamo riscontrato come ci fosse una reale necessità di riservare dei posti alle persone diversamente abili. Appena si è diffusa la notizia abbiamo ricevuto davvero tante richieste di informazioni e lo ribadisco, si tratta di percorsi per tutti senza alcun limite. Se parliamo di inclusione deve essere vera inclusione. Alle famiglie assicuro che il servizio lo cuciremo sul volontario per andare incontro ad esigenze e necessità".