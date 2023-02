Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 2 a domenica 5 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO

SANREMO



16.30. Per il ciclo ‘La storia nel piatto’, conferenza del vicepresidente dell’Unitrè Giancarlo Rilla dal titolo ‘Il salmone di Tayllerand’. Centro Mattei, Via Corradi 46

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

VALLECROSIA

21.00. ‘Spesso pensiamo che il sesso e la nostra personalità possano avere due strade separate, che chi ha un problema sessuale sia il vero portatore del problema….ma…. È davvero così?’: laboratorio di autostima tenuto dalla dr.ssa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta. Sala polivalente del Comune, info 334 9999304

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (22ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari, fino al 4 febbraio (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MONACO

20.00. ‘Le Montespan’: spettacolo teatrale dii Jean Teulé, adattamento di Salomé Villiers, regia di Étienne Launay, con Salomé Villiers, Simon Larvaron e Michaël Hirsch. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 3 FEBBRAIO



SANREMO

12.00. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)

16.00. Per l’Unitre, Conferenza di Gianni Manuguerra dal titolo ‘Sulla rotta di Ernest Shackleton : l’Endurance ritrovata’. Sala consiliare Museo Civico (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.15. ‘La Lezione’: atto unico di Eugène Ionesco con Gianni Oliveri, Federica Siri, Antilia Molinari. Aiuto Regia Federica Siri. Regia Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)

VENTIMIGLIA

17.00. Per ‘Intemelion. Cultura e territorio’, ‘La ricerca storica per la valorizzazione del patrimonio. ‘Stato dell'arte’ degli studi sul territorio’: tavola rotonda con interventi di Graziano Mamone, Beatrice Palmero e Paolo Veziano. Biblioteca Aprosiana, piazza Bassi, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘Il Cornuto immaginario’ da Molière: spettacolo teatrale messo in scena dalla ‘Libera Compagnia Teatro Sacco’ con Antonio Carlucci, Sandro Battaglino, Guglielmo Bonaccorti, Susj Borello, Alessio Dalmazzone, Manuela Salviati (12 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 392 1854443



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (22ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari, anche domani (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



17.30. Luca Nannipieri presenta il suo ultimo libro ‘Candore immortale’ (Rizzoli) . Dialoga con l’autore Pierluigi Luise, critico d’arte e curatore. Per l’occasione verranno esposte opere dell’artista Piter Wolf. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



19.00. ‘Apericena con delitto’ dal titolo ‘L’ultimo autobus dopo mezzanotte’: spettacolo messo in scena dalla Compagnia del Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia. Le persone in sala saranno chiamate a collaborare nell’indagine per scoprire il colpevole. Bowling di Diano

FRANCIA

MONACO

20.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto ‘Mozart a Monaco’ con Bernard Labadie (regia), Xavier de Maistre (arpa). In programma: Mozart. Auditorium Rainier III (più info)

20.00. Proiezione film ‘Dante’ di Pupi Avati con la partecipazione del regista e dell’attore Lino Damiani. Prima dell’evento, esposizione di alcuni costumi del film che saranno illustrati al pubblico dal suo creatore Andrea Sorrentino. Théâtre des Variétés, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (più info)



SABATO 4 FEBBRAIO



SANREMO

12.00. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)



16.30. Per gli incontri culturali alla Mediateca della Pigna, presentazione di un ‘fondo’ di libri e documenti vari recentemente donato dalla famiglia del dottor Gastone Lombardi, medico, musicofilo e studioso di cultura locale. Mediateca ‘Valerio Venturi’, piazza del Capitolo, ingresso libero



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.15. ‘La Lezione’: atto unico di Eugène Ionesco con Gianni Oliveri, Federica Siri, Antilia Molinari. Aiuto Regia Federica Siri. Regia Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (ultimo giorno della 22ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. Serata di karaoke con animazione a cura di Monica. Bowling di Diano

21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia messa in scena da Fabricateatro di Imperia dal titolo ‘Come Sorelle’. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

PIGNA

14.00. ‘Alla scoperta del Parco Naturale delle Alpi Liguri’: amministratori ed esperti forniranno ai partecipanti importanti informazioni e conoscenze sulla natura dell'entroterra e delle montagne della Provincia di Imperia, con approfondimenti sulla Val Nervia e filmati in tema di biodiversità. A seguire, giochi e attività ricreative e conclusione con merenda offerta dal Comune di Pigna. Cappella Santa Croce (locandina)

FRANCIA

MONACO

11.00. Partita di Coppa Davis by Rakuten-World Group II Play-offs Monaco contro Repubblica Dominicana. Monte-Carlo Country Club, anche domani (più info)

18.00. Recital di pianoforte di Nicolas Horvath, a sostegno de L'Arche di Grasse. Prima parte: uno spettacolo di Capoeira presentato dalle persone accolte a L'Arche. Théâtre des Variétés (più info)



DOMENICA 5 FEBBRAIO





SANREMO

12.00. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.00. Per il ciclo ‘40 Giorni per la Vita’ a cura della Diocesi Ventimiglia-Sanremo, ‘MimiMarcia per la Vita. Ritrovo alla Chiesa di Ognissanti



18.30. ‘Miss Mediterranèe Over 40/50’: concorso amatoriale di bellezza organizzato da Dany Animation staff. Ristorante Mediterranèe Cucina & Mare, via Anselmi 6



19.00. Inaugurazione di ‘Casa Sanremo 2023’ + dalle 21, Festa di Benvenuto della Rai. Palafiori di Corso Garibaldi (tutte le info a questo link)



19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna, direttore artistico e Presidente dell'Associazione Viva Armea: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37 (tutte le domeniche)



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. Concerto del ‘Rocco Parisi's Clarinet Trio’, trio di clarinetti formato da Rocco Parisi, Mattia Rizzuti, Andrea Mineccia. In programma musiche di Musiche Mozart, Rossini, Lehar (a pagamento). Teatro della Soms (Società operaia di mutuo soccorso), via Santa Lucia 14 (ingresso a pagamento)



17.00. ‘La Lezione’: atto unico di Eugène Ionesco con Gianni Oliveri, Federica Siri, Antilia Molinari. Aiuto Regia Federica Siri. Regia Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)

VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

10.00-18.00. Fiera della Candelora: grande mercatino all’aperto con proposte di street food a cura della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte APS, dell’Agriturismo ‘Cioi Longhi’ e dell’Home Restaurant ‘A Ca’ di Tacui’. Partecipano artigiani e piccole aziende agricole, provenienti dalle Province di Imperia, Savona, e Cuneo. Animazione per le vie del borgo a cura de ‘I Monelli’ di Montegrosso. Info 379 1960253

10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico (ultimo giorno)



PIEVE DI TECO



9.00. 'Monti Naviganti': escursione lungo un itinerario ad anello lungo la valle Arroscia partendo da Lovegno (Pieve di Teco) accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (Ponentetrekking). Ritrovo ad Imperia, info 391 1042608 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Partita di Coppa Davis by Rakuten-World Group II Play-offs Monaco contro Repubblica Dominicana. Monte-Carlo Country Club (più info)

15.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto ‘Mozart a Monaco’ con Fatma Saïd (soprano), Martin Helmchen (pianoforte), Antje Weithaas (violino), Marie-Elisabeth Hecker (violoncello), Marie-B. Barrière-Bilote (clarinetto). In programma: Mozart e Schubert. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





