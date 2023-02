Volley: risultati altalenanti per formazioni della Nuova Lega Pallavolo Sanremo nel weekend

Sconfitta con onore per la formazione della NLP Controcorrente Sanremo, che milita in Serie D, contro la capolista Andora.

Nonostante l’assenza del palleggiatore titolare e di altre atlete per malattia, chi è stato a disposizione del coach Michela Valenzise si è fatto trovare pronto, giocando punto a punto i primi due set. Dopo aver vinto il terzo tengono fino a metà del quarto, ma la forte ed organizzata squadra di Andora ha poi messo la freccia vincendo la partita.

Difficoltà invece per la Under 18 Sushi House Sanremo che fin dall'inizio non riesce a tenere il ritmo partita contro il Diano perdendo i primi due set. Nel terzo rientra in gioco vincendo il parziale ma, purtroppo, un netto calo di concentrazione ha fatto sì che le atlete a disposizione del coach Michela Valenzise perdessero il match.

La Under 16 Centro Rieducazione Motoria perde nettamente 3-0 la sua sfida contro la prima in classifica. La giovane ed acerba squadra di Silvia Cimino nulla può contro la più collaudata avversaria, però tanta fiducia per il percorso di crescita intrapreso.

I piccoli bimbi del vivaio Nlp hanno invece partecipato alla tappa del tour Scipione svolta al mercato dei fiori. Un altro momento di gioco e divertimento dove l'assistente coach Laura Lelli ed i suoi piccoli atleti hanno svolto insieme ad altri bimbi.