Pallavolo: fine settimana estremamente impegnativo per la scuola di volley Mazzucchelli Sanremo (Foto)

Il weekend da poco concluso è stato estremamente impegnativo per la scuola di pallavolo Mazzucchelli che ha visto scendere in campo le sue squadre in ben 6 partite.

Si è incominciato sabato con la partita della Mazzucchelli maschile U12X CSI che alle 11 avrebbe dovuto ospitare al Mercato Dei Fiori di Sanremo la formazione Maremola Volley. match che purtroppo non è andato in scena con la conseguente vittoria a tavolino per la formazione di casa che così facendo ha potuto ottenere i primi importanti 3 punti stagionali.

E' invece andata diversamente alla Mazzucard U12X che alla palestra Maggi di Imperia ha dovuto affrontare le padroni di casa ovvero l'Imperia Volley perdendo per 2-1. Infine, per concludere la giornata, si è disputata al Palaguzzetti di Loano la prima partita stagionale valida per la terza divisione femminile, tra la San Pio X Loano e la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli. Incontro quasi a senso unico quello andato in scena a Loano dove purtroppo la formazione matuziana ne è uscita con una sconfitta per 3-1 con i seguenti punteggi: 25/21, 21/25, 25/14, 25/14. Trasferta senza dubbio impegnativa per le ragazze green dove infatti, non sono riuscite ad esprimere al meglio le proprie potenzialità nonostante i primi 2 set giocati molto bene. Dal terzo set in poi la squadra è andata a 'spegnersi' perdendo la concentrazione e commettendo troppi errori che hanno portato ad una sconfitta inevitabile anche frutto della non proprio ottimale preparazione post vacanze natalizie.

Domenica, al Mercato dei Fiori di Sanremo, è andato in scena il derby tutto matuziano tra la CRM Sanremo NLP e la Mo.De Distribution Mazzucchelli, partita valida per il campionato U16/F FIPAV. Ottima prestazione quella delle ragazze green che in un incontro a senso unico e mostrando buone trame di gioco sia in fase offensiva che difensiva, sono riuscite a fare propri il derby e i 3 punti.

Successivamente, alla palestra di Villa Citera, è invece scesa in campo la squadra Conad City Mazzu che nella partita valida per il campionato U13F FIPAV ha affrontato il Volley Team Finale. match a senso unico quello disputato dalle ragazze green che con un secco 3-0 si sono imposte sulle avversarie con i seguenti parziali dei set: 25/13, 25/14, 26/06. Bella partita in cui tutte le ragazze hanno messo in mostra i progressi fatti da inizio anno, frutto del costante impegno e attenzione che le giovani atlete mettono in ogni allenamento.

L'intensa giornata pallavolistica domenicale ha visto andare in scena anche la 1a tappa white del tour Marcantonio Scipione denominato 'Le avventure di un pupazzo di neve' . Splendida giornata all'insegna della pallavolo, dell'amicizia ma soprattutto del divertimento quella andata in scena al Mercato Dei Fiori in cui, tramite diverse attivita di gioco e musica, i piccoli partecipanti hanno potuto cimentarsi in varie 'sfide' a loro dedicate. Le società partecipanti sono state il Golfo di Diana Volley, Imperia Volley, Volley Team Arma Taggia, NLP, Albenga Volley e ovviamente la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli organizzatrice dell'evento.