E' ripartita nel wekeend appena trascorso l'attività della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Riparte l’attività agonistica della Ginnastica Riviera dei Fiori che, con la sezione della ginnastica artistica femminile. Domenica ha partecipato a Ronco Scrivia ad un torneo amichevole organizzato con scopi benefici. Le ginnaste ponentine hanno potuto vivere un piacevole pomeriggio di sport alternandosi negli esercizi al corpo libero, trave, volteggio e minitrampolino.

Il programma tecnico della manifestazione è stato ‘studiato’ per svolgere un utile test gara alle ginnaste in vista delle imminenti prove del calendario regionale della FederGinnastica e di alcuni Enti di Promozione che propongono gare di ginnastica artistica ed acrobatica. Soddisfatta il tecnico Elisa Addiego che ha potuto verificare una crescita generale del gruppo con numerosi podi ottenuti nei vari livelli, categorie ed attrezzi.

Nella prova LA Ilaria Vitulano si è classificata al 1° posto nella classifica assoluta (oro al volteggio, argento al corpo libero e minitrampolino), bene anche Masetta Milone Chiara bronzo al volteggio. Nel LB Martina Parente 2ª alla trave e 3ª al volteggio con Camilla Longo 2ª al corpo libero. Nella LD junior Elena Stella sul gradino più alto del podio nell’assoluta con oro al volteggio, argento al mini e corpo libero, mentre Sara Papirio si è classificata al 3° posto nell’assoluta e oro al corpo libero,argento al volteggio, e bronzo al mini. Nello stesso livello, nelle senior, Alice Pegoraro si è classificata 2ª nell’assoluta e oro a trave, argento a mini e corpo libero e bronzo al volteggio. Bene anche la condotta di gara di Alice Bovenzi che, col recente cambio di categoria da allieva a junior abbinata al passaggio di livello, ha portato in gara nuovi esercizi che le daranno future soddisfazioni. Apprezzata dalle compagne di squadra e dallo staff tecnico la presenza in campo gara di Alessia Saccoccia che ha incoraggiato e condiviso le emozioni della gratificante giornata di gare.

Sabato prossimo a Genova ci sarà l’esordio nel campionato regionale individuale silver per i nostri giovani ginnasti della sezione maschile e femminile di artistica, mentre la ritmica scenderà in pedana domenica a Quiliano. In questo nuovo anno la Riviera sarà impegnata in numerose gare nelle 4 sezioni olimpiche della Federazione Ginnastica, senza trascurare i nostri corsi base di ginnastica per tutte le età con tipologie di attività che vi invitiamo a scoprire contattandoci sui nostri social o via mail all’indirizzo asdrivieradeifiori@gmail.com.

Il direttivo societario, supportato da un adeguato numero di tecnici appassionato e qualificato nelle varie discipline proposte, sta valutando nuovi progetti da portare avanti nel breve e lungo termine, in collaborazione con le Amministrazioni e le Istituzioni Scolastiche che ci forniscono gli spazi indispensabili per svolgere le nostre spettacolari discipline sportive in sicurezza che coinvolgono un numero elevato di tesserati.