'Csain Tourism cup 2023', al via ad Imperia la nuova visione del ciclismo per tutti

Il 1° di febbraio è partita la seconda edizione della ‘Csain Tourism Cup’ la nuova dimensione del ciclismo aperta a tutti i tesserati italiani e stranieri. La manifestazione cicloturistica porta il ciclista di tutti i giorni a fare una caccia al tesoro per raggiungere i punti segreti che vengono inviati una volta perfezionata l'iscrizione.

“La ‘prova’ dell'avvenuto passaggio – si spiega nella nota - sarà una bella foto (da spedire in mail all'indirizzo imperia.csain@gmail.com) nella quale si vede chiaramente il punto raggiunto e il protagonista con la sua fedele bici, ovviamente sono accettati anche i selfie! Si può partecipare con tutti i tipi di bicicletta senza limiti, quindi sia le bici classiche da strada le mtb, le gravel e le gettonatissime ebike! Ovviamente la sfida è divisa in livelli; si parte da obiettivi facili per arrivare ad obiettivi sempre più impegnativi. Ogni livello portato a termine sblocca un brevetto. Si possono portare a casa ben 3 brevetti, inoltre il primo uomo e la prima donna tesserati Csain che raggiungeranno il maggior numero di punti saranno proclamati ‘Campioni Regionale Cicloturismo’. La manifestazione è aperta a tesserati di ogni ente o federazione e le foto dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2023 dopo tale data verrà stabilita la località per la premiazione finale che premierà tutti i partecipanti e dove verrà premiata la foto con più like! Lo scopo dell'evento è far scoprire o riscoprire alcuni luoghi poco frequentati o che spesso vengono ignorati sia della nostra costa che dell'entroterra. Per chi volesse cimentarsi nelle prove è possibile tesserarsi presso le nostre numerosissime associazioni presenti sul territorio”.



Per iscrizioni, maggior informazioni e elenco asd Csain www.liguriaciclismo.it