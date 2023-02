Calcio, tanti impegni per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

I ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy sono stati impegnati in tanti appuntamenti. Mercoledì scorso i Giovanissimi 2008 sono scesi in campo per il recupero, in trasferta al Marzocchini, contro il Taggia. “La partita si è conclusa con un netto 6-0 per i padroni di casa" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - “I biancorossi hanno disputato un ottimo primo tempo, sempre in fase offensiva, creando non poche occasioni da goal. Rimasti in dieci, su un errore difensivo all’inizio del secondo tempo, non sono più riusciti a recuperare la gara. Il mister Angelo Alletto si ritiene comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, che hanno retto bene contro il Taggia, posizionato nella parte alta della classifica di leva”.

Sempre mercoledì, i Primi Calci leva 2014 hanno ospitato sul sintetico di casa i pari leva del Camporosso. “Sono andati molto bene i giovani atleti seguiti da mister Angelo Bucceri” - commenta la Polisportiva.

La giornata di sabato è stata ricca di impegni. I Primi Calci leva 2015, accompagnati dal mister Giovanni Tuttoilmondo, hanno partecipato al quadrangolare organizzato dal Psv Don Bosco, in occasione della festa di Don Bosco, sul campo sintetico dell’oratorio di Vallecrosia. I Pulcini 2012 e 2013, invece, hanno partecipato al Torneo Winter Cup organizzato dal Ventimiglia Calcio, andato in scena al ‘Morel’. “Eravamo presenti con un fitto numero di partecipanti, tre squadre in tutto. Sono scesi in campo i 2012 guidati dai mister Davide Pagliuca e Angelo Alletto e i 2013 seguiti dai mister Francesco Lapa e Diego Giunta. I ragazzi hanno ben figurato e tutti i mister erano soddisfatti” - afferma il Vallecrosia Academy.

Un’altra squadra di Pulcini 2013, sempre nella mattinata di sabato, ha disputato un'amichevole sul campo dell’Us Camporosso. Nel pomeriggio di sabato, invece, è stato il turno degli Esordienti. I 2010 guidati da mister Daniele Ventura sono andati in trasferta a Pontedassio per un recupero contro l’Oneglia. “I ragazzi sono stati protagonisti di un’ottima prestazione” - dichiara la società biancorossa. Sul campo in erba dello ‘Zaccari’ a Camporosso hanno giocato gli Esordienti, misti 2010 e 2011, guidati per l’occasione da mister Antonio Cervo. “I giovani atleti si sono misurati contro i pari leva del Caramagna ottenendo, nel complesso, una buona prestazione di gruppo” - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Domenica scorsa è stata la volta dei “grandi“ di casa, gli Allievi 2006, che sono stati ospiti al ‘Levratto’ di Savona. “Si sono fronteggiati con i pari leva della Priamar, gara disputata con grinta" - sottolinea la Polisportiva - “I padroni di casa hanno saputo tenere il campo con abilità e così la partita è finita 4-1. L’unico marcatore dei biancorossi è stato Dennis Lino”. I Giovanissimi 2008, domenica mattina, hanno ospitato, sul campo in erba dello ‘Zaccari’, i pari leva del San Francesco Loano. “Gara condotta con determinazione ed entusiasmo" -afferma il Vallecrosia Academy - “Il primo tempo è stato un po’ sofferto ma vi è stato un netto recupero nel secondo tempo. Il risultato finale è stato così 5-1 per i biancorossi, che hanno segnato grazie alla doppietta di Andrea Piccamiglio e ai gol di Nicolò Valente e Leonardo Mamaliga".

Lunedì pomeriggio, infine, è andato in scena un recupero di campionato, gli Esordienti 2010 hanno ospitato sul campo di casa i pari leva del Dolceacqua. “Seguiti da mister Daniele Ventura i giovani atleti hanno ben figurato ottenendo una buona prestazione generale” - conclude la società biancorossa.