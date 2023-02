Calcio: alla Sanremese arriva l'attaccante classe 2002 Matteo Panattoni

E' stato ingaggiato dalla Sanremese l’attaccante Matteo Panattoni. Nato a Pisa il 19 agosto 2002, alto 1.83 per 78 kg, destro naturale, Panattoni è una punta centrale. Cresciuto nel Settore giovanile del Pisa, con i toscani ha già lavorato con mister Giannini ed ha giocato con Bechini, Fischer e Mauro.

Nella Primavera nerazzurra ha realizzato 27 gol in 53 partite. In estate è stato girato dal Pisa in prestito al Taranto in serie C. Con i rossoblù ha totalizzato 3 presenze (2 in campionato e 1 in Coppa Italia) prima di ritornare a Pisa ai primi di gennaio.



Si tratta di un colpo in prospettiva molto importante per la società del presidente Alessandro Masu che si assicura un talento di cui si dice un gran bene a livello giovanile e non solo. L’arrivo di Panattoni colma anche la lacuna in organico dopo il grave infortunio di Mesina.

L’ex attaccante di Pisa e Taranto, svincolatosi ieri dal club toscano, ha firmato stamattina il contratto che lo lega alla Sanremese e si è subito unito al gruppo. Ha scelto il numero 19.