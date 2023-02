Ventimiglia: operazione 'Merla', 200 controlli e 5 arresti messi a segno dalla Polizia di Frontiera (Foto)

Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno svolto una serie di servizi straordinari al confine, nell’ambito dell’operazione denominata ‘Merla’, in relazione al noto periodo più freddo dell’anno che è risultato essere invece molto ‘caldo’ sotto il profilo operativo.

E’ stato innalzato il livello di attenzione presso il confine italo-francese di Ventimiglia, attraverso l’intensificazione di tutti i servizi di specialità nelle zone di retrovalico, mediante l’impiego delle unità mobili di frontiera e della Squadra Investigativa di Polizia Giudiziaria, con l’ausilio delle pattuglie ‘Miste’ e della squadra Mista italo-francese. Servizi che, in linea con le indicazioni del Prefetto e del Questore di Imperia, hanno fatto da corollario alle attività svolte il 28 gennaio, nell’ambito del ‘Piano d’intervento Straordinario’ connesso alla pressione migratoria.

In sole 24 ore è stato messo in campo 50 uomini e donne della Polizia di Stato che hanno attuato 15 posti di controllo presso le arterie ferroviaria e stradali che collegano l’Italia alla Francia, vigilando anche la direzione Francia-Italia, con l’identificazione di circa 200 persone, 28 veicoli, 3 autobus di linea con tratta internazionale e 30 treni.

Cinque gli stranieri arrestati. Si tratta di un bosniaco di 28 anni colpito da ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di 7 anni e 5 mesi di reclusione per evasione, lesioni personali, minaccia, furto e abigeato; un tunisino di 42 anni, colpito da ordine di carcerazione per una pena di un anno e 7 mesi per reati inerenti agli stupefacenti, porto di armi atti ad offendere, furto in abitazione e furto aggravato; un italiano settantenne per una pena di 7 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato e ricettazione; un altro tunisino venticinquenne, arrestato per inottemperanza al divieto di reingresso a seguito di espulsione emessa dal Prefetto di Roma; infine un altro 25enne tunisino per inottemperanza al divieto di reingresso.

“Nell’ambito dell’operazione – viene evidenziato dalla Polizia di Frontiera - le direttive del Prefetto e del Signor Questore di Imperia sono state interpretate in chiave specialistica, portando al rintraccio di stranieri irregolari sotto il profilo giudiziario e migratorio e ad un correlato innalzamento del livello di sicurezza nel comprensorio cittadino. I 5 arresti effettuati in sole 24 ore sono prova tangibile della concreta attività di prevenzione e repressione sulla fascia confinaria di Ventimiglia, in particolare nei confronti del fenomeno dell’immigrazione clandestina e di tutti i reati ad essa connessi, attività che (dall’inizio dell’anno) ha consentito di trarre in arresto 24 persone, di riammettere 31 irregolari in territorio francese e di metterne altri 19 a disposizione della Questura per l’espulsione dal territorio nazionale”.