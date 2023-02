Tir incastrato sul colle di Nava dal versante imperiese: traffico rallentato

Traffico rallentato sulla strada Statale 28 del Colle di Nava: un tir è rimasto incastrato mentre stava affrontando una curva, procedendo in direzione del capoluogo.

I carabinieri sono stati allertati e stanno giungendo sul posto, nel frattempo gli autisti degli altri tir presenti sulla statale sono prontamente scesi in strada per agevolare il passaggio delle auto. Per rimuovere il mezzo occorrerà l'intervento del Soccorso stradale.

"Che la Statale 28 sia in queste condizioni lo sanno tutti -ci aveva dichiarato il sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo - a meno che non vivano su un altro pianeta”, all’ indomani dell'ennesimo dell'incidente che aveva visto un grosso mezzo incastrarsi poco sotto l’abitato di Nava, per fortuna senza conseguenze ma paralizzando il traffico per 4 ore".



“Come si fa a pensare - incalza Adolfo - che la tratta tra Pieve di Teco e Nava possa diventare un percorso in grado di sostituire l’autostrada per il passaggio di mezzi pesanti e lunghi 16 metri”.

“È un problema che deve essere affrontato con forte determinazione e consapevolezza. La strada è fortemente rischiosa. Oggi il transito è penalizzato dai tir portoghesi, spagnoli e francesi e questa Statale 28 non è in condizioni assolutamente di reggerlo”. “Ora stiamo predisponendo un documento che presenteremo al nuovo perfetto e inizieremo questo confronto, questo dibattito, questa analisi unitamente ad Anas”.