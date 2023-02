CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 1° febbraio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – ore 20.30 - di Paolo Genovese - con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini - Commedia - "Un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo, incontrano un personaggio misterioso in grado di regalare loro una settimana di tempo per scoprire come potrebbe essere il mondo in loro assenza. E se possibile, trovare la forza di ricominciare e innamorarsi di nuovo della vita, il cui inestimabile valore viene messo in primo piano. Quattro persone vorrebbero farla finita, dopo aver toccato il punto più basso della loro esistenza. Sono due uomini, di cui uno molto giovane, e due donne: ciascuno di loro ha una ragione precisa per essere disperato, tanto da essere arrivati alla certezza che non potrebbero dare niente più alla vita. Un giorno, però, i quattro incontrano un uomo misterioso. Egli darà loro nuove prospettive, invitandoli a osservare cosa potrebbe accadere se dessero seguito alle loro tragiche intenzioni. Così, i quattro protagonisti avranno una settimana di tempo per guardare sé stessi dall’esterno, e comprendere quali sarebbero le reazioni di parenti e amici alla loro dipartita prematura. Questa esperienza rappresenterà per tutti l’occasione per tornare ad apprezzare la vita, come credevano non sarebbe più accaduto…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





