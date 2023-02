Pallavolo: vittoria della Grafiche Amadeo femminile contro l'Audace Campomorone (3-1)

La Grafiche Amadeo Sanremo, con una buona gara, si è sbarazzata del Volley Audace Campomorone per 3-1. Le ragazze, guidate dalla coppia Guadagnoli-Maragliano partono nel primo set deconcentrate, infatti, perdono per 25-17, nel quale l'Audace impone il proprio gioco.

La squadra reagisce e vince per 25-20 il secondo e il terzo vinto per 25-23, dove vengono rimontati 4 punti nel finale. Vittoria anche nel terzo per 25-18. Con la vittoria la Grafiche Amadeo si porta al quarto posto in classifica in zona play-off.