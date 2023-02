Judo: 28 Alpe Adria, i sanremesi del Budo si difendono bene nelle classi U18 e U21

Ottima prestazione per i ragazzi del Budo Sanremo alla 28ª Edizione dell'Alpe Adria, storica competizione di Judo riservata alle classi U18 ed U21. Terzo posto per Nicole Di Michele (-70Kg) che conferma l'ottimo stato di forma chiudendo tutti gli incontri prima del limite e mostrando un'ampia varietà tecnica che le ha consentito di vincere sia con soluzioni di lancio che di finalizzazione al suolo.



Quinto posto per Valentina Palagi, sfiorato il terzo posto con una prestazione di carattere e vincendo anche lei prima del limite con diverse soluzioni. Vittoria al primo turno per Federico Iezzi (-60Kg) che riesce in pochi secondi a vincere il primo incontro ma deve arrendersi al secondo turno contro la testa di serie numero otto della categoria.



Soddisfatti i tecnici presenti in gara Nicola Gianforte e Nicholas Di Michele che dichiarano: "I ragazzi sono andati molto bene e siamo contenti per gli incontri vinti, Nicole ha ceduto solo alla due volte vicecampionessa italiana della categoria, Valentina ha vinto bene e ha sfiorato la medaglia in un incontro che stava vincendo contro la campionessa nazionale svizzera della sua categoria ed anche Federico ha ceduto solo ad una delle teste di serie della categoria, per oggi siamo soddisfatti"