Arti Marziali: sei atleti dell'Ok Club Imperia nell'ultimo weekend al 'Grand Prix Alpe Adria'

Primo appuntamento di alto livello per le categorie Under 18 ed Under 21, sabato e domenica scorsi con il Grand Prix ‘Alpe Adria’ a Lignano Sabbiadoro, tappa veneta del circuito Cadetti e Junior che ha visto impegnati oltre mille atleti.

L’Ok Club Imperia, da anni sempre presente a questa importante manifestazione, ha portato una squadra di 6 forti atleti. Il sabato gareggiano Giulio Brezza e Paolo Scevola entrambi al primo anno Cadetti nella categoria al limite dei 50 kg, Giacomo Petunia anche lui primo anno U18 gareggia nella difficile categoria al limite dei 73 kg e Martina Giordano anche lei cadetta nella categoria 48 kg.

Giulio e Paolo sono i primi a salire in materassina: il debutto nella nuova categoria non gioca a loro favore, qualche disattenzione di troppo gli impedisce di andare avanti ma acquisiscono comunque una importante esperienza per le prossime gare. Giacomo parte col piede giusto nella durissima categoria dei 73 kg, vince senza problemi i primi due incontri contro avversari di ottimo livello, viene fermato al terzo incontro dall’atleta che farà oro nella categoria e purtroppo viene eliminato ai ripescaggi fermandosi in 17° posizione.

Va molto meglio nelle categorie femminili dove Martina vince di slancio i primi due incontri, fermata al terzo incontro accede ai ripescaggi, altri due incontri vinti la portano alla finalina per il terzo, quinto posto che vince in pochi secondi conquistando una meritata medaglia di bronzo.

Domenica è il turno degli atleti Juniores, Federico Galletta nei 60 kg e Saglietto Nicola nei 55 kg. Federico, non in perfette condizioni a causa di un problema al ginocchio, supera il primo incontro, perde il secondo con la testa di serie numero uno e purtroppo non viene ripescato fermandosi anche lui in 17° posizione. Per ultimo Nicola che purtroppo non trova la giusta concentrazione, una giornata che non rispecchia le sue reali potenzialità ed un pizzico di sfortuna fermano il forte atleta al primo incontro senza possibilità di ripescaggio.