Il piacere di sedurre e stupire con i bijoux dell’offerta di Bluespirit.com

Bluespirit.com, una delle realtà più note in Italia nel settore dei gioielli, offre una selezione di gioielli raffinati per soddisfare le esigenze di uomini e donne che cercano accessori di alta qualità dei migliori marchi del settore. I gioielli sono perfetti per qualsiasi occasione e accompagnati da promozioni vantaggiose, tra cui riduzioni speciali in occasione di San Valentino.

Le raffinate creazioni che figurano tra gli scaffali del portale sono realizzate esclusivamente con materiali pregiati: diamanti, oro, argento, perle e gemme. Quanto alle alternative, invece, si incontrano orologi, bracciali, collane, cavigliere, anelli e orecchini.

Per ciò che riguarda i marchi possiamo ricordare, tra gli altri, Chiara Ferragni Brand, Breil, Sector No Limits, 10 Buoni Propositi, Cluse, Lucien Rochat, Citizen e Live Diamond. Sono stati scelti tra quelli più celebri e autorevoli del settore.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo, infatti, le collezioni in vendita su www.bluespirit.com si adattano anche ai budget più ristretti. Ma ad impreziosire l’offerta arrivano ulteriori occasioni di risparmio, che consentono di tagliare i costi di listino ufficiali.

I vantaggi aumentano con l’iscrizione al programma fedeltà. Grazie alla Bluespirit Card l’utente può approfittare di sconti su misura e di un cadeau di benvenuto. Una volta raggiunta la quota di 250 punti, in corrispondenza del livello di membership Diamond, i privilegi aumentano ancora.

Nell’eventualità di dubbi, richieste o domande è attivo un preciso servizio di assistenza, sempre pronto a fornire consigli utili. È raggiungibile tramite indirizzo e-mail e numero telefonico (dal lunedì al venerdì tra le 10.00 e le 18.00). Con un tap su “FAQ”, inoltre, si incontra una risposta rapida ai quesiti più ricorrenti.

Nella sezione “Idee Regalo” del portale si possono scoprire diversi bijou, perfetti da donare in occasione di un compleanno, una laurea, un matrimonio o un battesimo. Quanti, invece, non conoscessero nei dettagli i gusti del destinatario, possono puntare su una gift card del valore a scelta (da 20 a 500 euro).

Le modalità di pagamento disponibili assicurano la completa protezione: PayPal, carta di credito, ApplePay, GooglePay o bonifico bancario. Bluespirit.com, del resto, utilizza il circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema dei pagamenti online. Le spedizioni, infine, sono celeri e diventano gratuite per importi di oltre 39 euro.

Regala anello diamante per far felice la tua persona speciale per San Valentino: digita www.bluespirit.com e scopri tutte le ultime promozioni.