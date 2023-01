Farmagenius: ampio catalogo e convenienza per il cliente

Qual è il motto di Farmagenius? Bellezza e benessere sempre con te, ma anche ampio catalogo e convenienza! Ecco il piccolo ed efficace slogan in cui i clienti si ritrovano quotidianamente.

Chi vorrebbe fare a meno di bellezza e benessere senza rinunciare alla convenienza? Lo sa benissimo Farmagenius, farmacia online che anno dopo anno registra numeri sempre in crescita e clienti ogni giorno più soddisfatti.

Ed è proprio partendo dalle esigenze degli utenti che in poco tempo Farmagenius è riuscita a creare un nutrito numero di clienti fidelizzati, come dimostrato anche dalla community che segue la farmacia online sui social. In cosa consiste la particolare attenzione verso bellezza e benessere?

Farmagenius: promozioni sempre al top!

Il punto di partenza è da sempre offrire i migliori prodotti sul mercato. Con questo presupposto Farmagenius ha strutturato il proprio eCommerce farmaceutico di successo, con il sostegno dell'agenzia web Migliorshop, specializzata nella creazione di piattaforme per la farmacia online.

All’interno del sito è così possibile navigare tra diverse categorie, grazie ad una user experience semplice e intuitiva. Il catalogo è ampissimo: si spazia dalla cosmesi ai farmaci, dall’igiene ai prodotti per mamma e bambino, dagli integratori agli elettromedicali, solo per citarne alcuni. Ecco perché il cliente che entra sull’eCommerce di Farmagenius non fatica a trovare il prodotto desiderato.

Sconti sempre nuovi e studiati per te

Oltre alla ricca offerta delle migliori marche, un altro elemento differenziante di Farmagenius è il lancio di offerte e sconti durante tutto l’anno. La farmacia online ha creato un percorso di vendita specifico, dove invia a tutti i clienti sui diversi canali (social, mail, whatsapp) delle promozioni in modo ciclico.

Gli sconti sono mirati su una specifica categoria di prodotti (cosmesi, sport, solari…) oppure riguardano una determinata marca. Abbiamo detto tutto?

Assolutamente no, perché Farmagenius offre anche un’altra grande opportunità: con una spesa maggiore a 29,90 euro la spedizione è gratis!

E allora scegliere bellezza e benessere diventa ancora più semplice!