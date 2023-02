Ventimiglia: è morta la ristoratrice Giuseppina Beglia, il ricordo del Circolo della Castagnola

E’ morta a Ventimiglia Giuseppina ‘Pina’ Beglia che, con la sua pluridecennale attività nel campo della ristorazione e con le sue ricette, si è fatta conoscere in Italia e all’estero portando agli onori e alla notorietà la cucina ligure intemelia.

Ha fatto conoscere al mondo intero i prodotti di una terra bruciata dal sole, abbarbicata su ripidi pendii, delimitati dal mare ma ricca di prodotti unici quali l’olio della Taggiasca, il vino Rossese per non parlare del fagiolo di Pigna e del pescato locale. La costanza, l’amore per la sua terra e per il lavoro hanno accompagnato Giuseppina in un lavoro che ha richiesto grandi sacrifici accolto con un sorriso sereno e gioioso, quel sorriso che ha contribuito a farla conoscere e apprezzare nell’universo della grande cucina internazionale.

Il ‘Circolo della Castagnola’, promotore delle Denominazioni Comunali (De.Co.) ricorda Pina Beglia (premio Castagnola d’Argento 2013) e rendere omaggio ai suoi grandi meriti per l’attività svolta sempre con amore verso la sua terra: “Adesso anche gli angeli si delizieranno con la su cucina, rendiamo omaggio a una grande donna, una grande chef”.