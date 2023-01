Movida violenta ad Arma di Taggia: nel weekend sfiorata rissa in centro (Video)

"Ti ammazzo di botte", "A te ti becco per strada...", "Ti spacco la faccia" e per poco nel weekend non si è sfiorata la rissa in via Queirolo ad Arma di Taggia. Intorno a mezzanotte gli abitanti del centro cittadino sono stati svegliati dalle grida di un ragazzo. Il video è visibile cliccando QUI.

Dal filmato si percepisce che il giovane era arrabbiato perchè non è stato fatto entrare in un locale. La situazione degenera quando in via Queirolo arriva un secondo soggetto legato all'accaduto. I toni si fanno sempre più accesi tanto che i due devono essere tenuti separati onde evitare che si passi rapidamente dalle parole ai fatti.