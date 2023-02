Ventimiglia: scomparsa della ristoratrice Pinuccia Beglia, il ricordo della Confesercenti

“Ci sono persone che rimangono per sempre. Pinuccia Beglia ci ha lasciato in queste ore, ma la sua impronta, la sua caparbietà nella ricerca di nuovi sapori, il rispetto per le tradizioni e il cibo locale, rimarrà nella storia del nostro territorio per sempre”.

Interviene in questo modo il segretario di Confesercenti Sergio Scibilia. “Una donna imprenditrice e rivoluzionaria – prosegue – che aveva percepito prima di tanti il nuovo mood della gastronomia, facendo ‘uscire’ dalla cucina gli chef e rendendoli protagonisti di un’arte anche visiva e didattica aperta al grande pubblico del turismo. Per prima ha capito il valore di legare il cibo al territorio, al paesaggio, creando nuove suggestioni e experience”.

Confesercenti dedica un tributo a questa ‘grande artigiana del gusto’, alla Regina dei Balzi Rossi e si unisce al dolore della famiglia.