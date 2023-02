La Confcommercio piange la scomparsa di Giuseppina 'Pina' Beglia, fondatrice e storica chef dei Balzi Rossi

La Confcommercio di Ventimiglia piange la scomparsa di Giuseppina “Pina” Beglia, fondatrice e chef dello storico ristorante I Balzi Rossi, da le findato con il marito Andrea nel 1982. I Balzi Rossi ha segnato la storia della ristorazione ligure, portandola a livello internazionale con la conquista di ben due Stelle Michelin.

Sottolinea Dario Trucchi presidente della Confcommercio di Ventimiglia: “Tutti noi di Confcommercio saremo sempre grati a Pina Beglia per tutto ciò che ha fatto per la ristorazione ventimigliese e ligure. Il suo lavoro e il suo impegno sono stati una risorsa per tutta la città, per tutta la Liguria e per il Ponente ligure in particolare. Pina ha dato un insegnamento ed è stata un esempio per tanti giovani ed ha esportato la nostra cucina in tutto il mondo. Per noi è una grande perdita. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore, facendo loro le nostre più sincere e sentite condoglianze”.