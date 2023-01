Vallecrosia: giovedì prossimo riprendono i laboratori dell'autostima con l'associazione 'Noi4You

Dopo le festività di inizio anno, ripartono i laboratori dell’autostima dell’associazione ‘Noi4You’. Questa volta la dr.ssa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta affronterà il tema ‘Spesso pensiamo che il sesso e la nostra personalità possano avere due strade separate, che chi ha un problema sessuale sia il vero portatore del problema ma, è davvero così?’

Possiamo pensare ad una vita di coppia senza sessualità? Possiamo ambire ad una sessualità che ci e si trasforma, che supera ostacoli che ci dona evoluzione passione anche quando ‘qualcosa non funziona’? I problemi sessuali sono la prima causa di tradimento nella coppia anche quando funziona bene. Non possiamo sottovalutare quest’argomento! La nostra autostima è una strada percorribile solo se la attraversiamo tutta in tutte le zone anche le più ombrose…e sarà così che i nostri figli potranno godere di genitori capaci forti e alleggeriti da costrizioni ed inibizioni sociali.

Se ne parlerà giovedì alle 21, nella la sala polivalente di Vallecrosia. Il numero di telefono dell’associazione N4Y con reperibilità continua: 3349999304.