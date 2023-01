Pallavolo: otto vittorie e due sconfitte nei dieci match del fine settimana dell'Imperia Volley

Un fine settimana pieno di impegni, ma con molti sorrisi per l’Imperia Volley del presidente Vincenzo Costantini. Dieci le formazioni scese in campo nei vari campionati: otto vittorie e due sole sconfitte.

Nel campionato regionale di serie D, vincono sia la formazione maschile che quella femminile che si insediano rispettivamente al terzo e al secondo posto della classifica provvisoria. Nei campionati territoriali confermano la prima posizione in classifica le formazioni femminili della U18 e 2 Divisione e quella maschile della U17.

Campionato Regionale Serie D Maschile 10a Giornata (1a di Ritorno)

Volley Scrivia – Imperia Volley 1-3

Comincia con una vittoria il girone di ritorno per i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi. Gli imperiesi si impongono sul campo dei busallesi del Volley Scrivia, rimanendo in corsa per la promozione alla serie C. Prossimo impegno sabato 04/02 alle ore 21.00 al Palazzetto di Zona San Lazzaro dove ospiteranno i levantini del Tre Stelle Villaggio Volley.

Campionato Regionale Serie D Femminile 12a Giornata

Imperia Volley - Finalmaremola 3-1

Bella vittoria per il capitano Gresia Matilde e compagne. Tra le mura amiche del Palasport di Zona San Lazzaro, le imperiesi si impongono con le savonesi del Volley Finale, seconda forza del campionato. Con la vittoria numero nove su dodici gare le ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti superano nella classifica generale la formazione finalese alle spalle della capolista Tweener Andora. Prossimo impegno sabato 4 febbraio alle 20.00 a Taggia nel derby con la Corradini Home.

Campionato 2a Divisione 4a Giornata

San Giovanni Ospedaletti-Imperia Volley 0-3

Quarta vittoria su altrettante gare per le ragazze di Pietro Ravoncoli e Sara Pressamariti che guidano a punteggio pieno la classifica provvisoria del girone B.

Campionato U18 9a Giornata

Bordivolley-Imperia Volley 0-3

Continua senza ostacoli il cammino della formazione U18. Nona vittoria su altrettante gare per il capitano Alice Piccione e compagne con ventisette set all’attivo e un solo set concesso alle avversarie.

Campionato U17 5a Giornata

Imperia Volley-Alassio Laigueglia Volley 3-0

Pur con una gara da recuperare primo posto nella classifica provvisoria per la formazione di Roberto Gugliotta e Guido Lizza che mette a segno il quarto 3-0.

Campionato U15 8a Giornata

Vbc Savona-Imperia Volley 3-0

Non ripete il risultato dell’andata la formazione U15 che si era aggiudicata la gara casalinga per 3-1. Nella palestra di Via delle Trincee deve alzare bandiera bianca con i pari età del Vbc Savona.

Campionato U14 8a Giornata

Albenga Volley Blu-Imperia Volley 3-0

Troppo forte la capolista Albenga, forte di sette vittorie consecutive, per la formazione imperiese.

Campionato U13 Young 2a Giornata

Caramagna Imperia Volley-Quiliano Volley 3-0

Dopo l’emozione dell’esordio pronto riscatto per questa formazione tutta sotto leva. Alla palestra Itis di Imperia netta vittoria con le savonesi del Quiliano Volley.

Campionato U12 Csi Misto 1a Giornata

Imperia Volley-Scuola Pallavolo Mazzucchelli F.le 2-1

Nonostante l’emozione dell’esordio nel 6x6, bella prova delle ragazze di Gianluca Melchiorre che alla Gibelli di Imperia si impongono (2-1) sulla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo.

Campionato U14 Csi 4a Giornata

Imperia Volley-VT Arma di Taggia 3-0

Sorridono le ragazze di Mario Ozenda che alla palestra Itis di Imperia si impongono con il risultato più netto sulle tabiesi del Volley Arma Taggia.