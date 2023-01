Pallamano, i ragazzi dell'under 13 dell'Abc Bordighera perdono a Monaco (Foto)

Gli under 13 dell’Athletic Bordighera Club, dopo la pausa delle vacanze natalizie, sono tornati in campo nel fine settimana. Sabato scorso i ragazzi hanno partecipato alla partita di pallamano valida per il campionato dipartimentale delle Alpi Marittime categoria under 13 andata in scena a Monaco.

“Buona prestazione dei nostri ragazzi contro un avversario molto bravo” - commenta l’Abc Bordighera - “Dopo la pausa delle vacanze natalizie riprende il campionato dipartimentale delle Alpi Marittime categoria under 13. Il risultato non premia la nostra squadra ospite, anche se i nostri leoncini hanno messo molto impegno e sicuramente, imparando dagli errori, continueranno ad allenarsi per migliorare la loro prestazione per i prossimi incontri”.

“L'approccio sportivo dei francesi, che iniziano attività sportive multidisciplinari già in età prescolastica, li ha avvantaggiati rispetto ai nostri ragazzi. L'Abc ha schierato in campo una nuova squadra under 13 con ragazzi che si sono approcciati alla pallamano solo da pochi mesi ma, con il tempo, le allenatrici sono convinte che si potranno raggiungere buoni risultati tecnico sportivi. Infatti per la prima metà del primo tempo la squadra dell’Abc ha tenuto testa all'avversario ma poi c'è stato un calo che ha permesso al Monaco, con più esperienza, di prendere un leggere vantaggio e chiudere il primo tempo sul parziale di 10 a 5” - fa sapere l’Abc Bordighera - “Nella ripresa la voglia di rimonta e l'entusiasmo non sono mancati ma qualche errore di troppo, sia in attacco che in difesa, ha permesso al Monaco Handball di rimanere sempre in vantaggio e finire la partita 17 a 9”.

“Un applauso va al nostro portiere Matteo che con diverse parate ha sicuramente aiutato la squadra a mantenere sempre aperta la speranza di rimontare il risultato” - conclude l’Abc Bordighera - “Ringraziamo gli sponsor che permettono alla squadra di affrontare il campionato francese e i supporter che ci hanno accompagnato nella trasferta! Grazie alle allenatrici Manuela e Stefania per il loro impegno a preparare i nostri piccoli atleti. Il prossimo appuntamento casalingo sarà per il 5 febbraio alle 15 presso la palestra Conrieri, dove andrà in scena Abc – Contes. Vi aspettiamo numerosi per incoraggiare e tifare i nostri piccoli leoncini. Sempre il 5 febbraio gli under 17, invece, affronteranno in trasferta a San Donato Milanese il Ferrarin. Forza Abc!”.