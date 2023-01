Calcio femminile, quinta vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies: battuto il Busalla

Quinta vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies, che ieri sono riuscite a sconfiggere, fuori casa, per 0-5, il Busalla durante la partita valida per la quinta giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Le ragazze, guidate da mister Ivan Busacca, hanno vinto grazie al gol di Giusto, su assist di Cerato, alla rete di Famà, su assist di Lercari, alla doppietta di Schirru, con un gol su rigore, e alla rete di Della Morte, su assist di Cerato. Un altro ottimo risultato per le Ladies del presidente Simone Ricci, che commenta: “Partita contro un buon Busalla che aveva impensierito il Vado. La prestazione delle nostre ragazze è stata maiuscola visto i pochi pericoli per la difesa delle Ladies, da annotare due pali e una traversa nel second tempo per Sanremo a dimostrazione che il gioco espresso dalla squadra di mister Busacca porta molte volte la squadra al tiro durante la partita. Le migliori in campo sono state Mariotti e Schirru. Ora la testa va alla prossima partita senza però sottovalutare l'avversario”.

Le Sanremo Ladies torneranno in campo domenica 5 febbraio alle 17.30 per affrontare a Camporosso il Genova Calcio B.