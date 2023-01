Ventimiglia: ciclista 73enne trovato a terra in corso Francia, è caccia a un'auto pirata

Soccorsi in azione questa mattina in corso Francia all'interno dell'ultima galleria prima del confine di Ponte San Ludovico. Un ciclista di 73 anni è stato trovato a terra, gli agenti della Polizia Locale sono ora sulle tracce di un'auto pirata che avrebbe colpito l'uomo facendolo cadere a terra, mentre viaggiava in direzione del confine di Stato.

La centrale del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e l'automedica. Il ciclista è stato poi trasferito in elicottero al 'Santa Corona' di Pietra Ligure dove è arrivato in codice rosso per via di un trauma cranico commotivo con ferita.