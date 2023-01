Porto chiuso ad Arma di Taggia: giornata di immersioni nella Darsena per valutare la profondità del fondale (foto e video)

Questa mattina un sub si è immerso nel porto di Arma di Taggia per i rilievi batimetrici. Si tratta del primo esame nella Darsena da quando è stata chiusa per ordinanza della Capitaneria di Porto di Sanremo, in seguito alla mareggiata del 18 gennaio. L'immersione è servita a determinare la profondità effettiva in tutto il porticciolo. I rilievi si sono svolti sotto gli occhi del personale del Circolo Nautico di Arma che gestisce l'approdo nautico per conto del Comune. Assenti invece gli amministratori comunali.





L'ordinanza che impone il divieto alla navigazione si basa proprio sull'assenza delle condizioni di sicurezza nella Darsena, dettate da un innalzamento del fondale e dalla presenza di detriti depositati dalla mareggiata di due settimane fa. Il provvedimento sta causando forti disagi, in particolare ai due pescatori professionisti che dal 19 gennaio non possono più lavorare. L'accertamento sottacqua porterà ad una relazione e in base alle risultanze, potrebbe dare spazio a una deroga alla navigazione per questi lavoratori.

Il provvedimento assunto dalla Capitaneria ha messo il Comune nella condizione di dover accelerare per trovare una soluzione agli annosi problemi della Darsena. Dalla mareggiata, l'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Mario Conio e l'assessore Manuel Fichera, sta portando avanti un tavolo di lavoro con uffici comunali ed enti coinvolti, per individuale l'iter migliore e gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza nel porticciolo armese.