Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 30 gennaio a domenica 3 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

Serie di appuntamenti per il 'Giorno della Memoria' a Bordighera

LUNEDI’ 30 GENNAIO



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

BORDIGHERA

14.45. Per il ‘Giorno della Memoria’, deposizione di un mazzo di fiori alla targa presso la spiaggetta ‘Bagnabraghe’ per ricordare la fuga dei cittadini ebrei che fuggirono in Francia nel 1939

15.00. Per il ‘Giorno della Memoria’, inaugurazione dell'albero della Memoria e della targa per ricordare i cittadini di Bordighera deportati e uccisi nei campi nazisti presso la Scuola primaria Giovanni Rodari, interventi da parte delle autorità e di una rappresentanza degli alunni della Scuola Elementare

16.15. Per il ‘Giorno della Memoria’, Saluto del Sindaco della Città di Bordighera Dott.re Ingenito Vittorio + Saluto del Presidente della Sezione Aned di Savona e Imperia Simone Falco + Saluto del Presidente della Sezione Anpi di Bordighera Giorgio Loreto. Partecipa l’On. le Emanuele Fiano con la presentazione del libro ‘Il Profumo di mio Padre’. Modera il giornalista Diego David. Ex Chiesa Anglicana

17.00-19.00. Mostra ‘In quelle tenebre: pubblicazioni libri immagini audio e video’ per il ‘Giorno della Memoria. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



18.00. Per i ‘Lunedì del Movimento Civico’, incontro dedicato ai giovani e alle loro famiglie dal titolo ‘L’adolescenza nell’epoca dell’incertezza: uno studio sulla realtà giovanile della provincia di Imperia’ con relatore il dott. Roberto Ravera, Direttore della Struttura Complessa di Psicologia della ASL1. Cinema Olimpia, partecipazione libera

FRANCIA

MONACO

18.30. ‘La velocità del film’: conferenza di Bruno Podalydes intervistato da Jacques Kermabon, critico cinematografico. Théâtre des Variétés (più info)

tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 31 GENNAIO



SANREMO



18.00. Conferenza dal titolo ‘I Percorsi Calviniani’ tenuta dalle professoresse Elisa Longinotti e Francesca Sampietro. Evento a cura dell’Inner Wheel Club di Sanremo. Accademia di Belle Arti, via Val del Ponte 34, ingresso libero

21.00. Per il ciclo ‘40 Giorni per la Vita’ a cura della Diocesi Ventimiglia-Sanremo, incontro con il dottor Massimo Gandolfini (Presidente dell'Associazione Family Day) e Maria Rachele Ruiu (Provita&Famiglia ONLUS) dal titolo ‘Vita e famiglia sotto attacco’. Villa Giovanna d’Arco, via Pisacane 3 (info)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra ‘In quelle tenebre: pubblicazioni libri immagini audio e video’ per il ‘Giorno della Memoria. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero



21.00. ‘Coppia aperta quasi spalancata’: spettacolo teatrale di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini e Alessandro Federico. Regia di Alessandro Tedeschi (20 euro). Palazzo del Parco, info e prenotazioni 0184 544633



CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



FRANCIA

MONACO

18.30. Happy Hour Musicale, ‘Mozart a Monaco’: concerto con Matthieu Bloch (oboe), Martin Lefèvre (oboe), Marie-B. Barrière-Bilote e Diana Sampaio (clarinetti, Arthur Menrath e Michel Mugot (fagotti), Patrick Peignier e David Pauvert (corni), Matthias Bensmana (contrabbasso). In programma: Mozart. Auditorium Rainier III (più info)



MERCOLEDI’ 1° FEBBRAIO



SANREMO



17.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto ‘Il barocco prezioso di Bach e l'irriverente Telemann’ tenuto dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con la partecipazione Andrea Turini al pianoforte. In programma musiche di Bach e Telemann. Chiesa Luterana in Corso Garibaldi, ingresso libero (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (22ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari, fino al 4 febbraio (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MONACO

20.00. ‘Le Montespan’: spettacolo teatrale dii Jean Teulé, adattamento di Salomé Villiers, regia di Étienne Launay, con Salomé Villiers, Simon Larvaron e Michaël Hirsch. Théâtre Princesse Grace (più info)



VENERDI’ 3 FEBBRAIO



SANREMO

12.00. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)

16.00. Per l’Unitre, Conferenza di Gianni Manuguerra dal titolo ‘Sulla rotta di Ernest Shackleton : l’Endurance ritrovata’. Sala consiliare Museo Civico (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.15. ‘La Lezione’: atto unico di Eugène Ionesco con Gianni Oliveri, Federica Siri, Antilia Molinari. Aiuto Regia Federica Siri. Regia Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)



SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘Il Cornuto immaginario’ da Molière: spettacolo teatrale messo in scena dalla ‘Libera Compagnia Teatro Sacco’ con Antonio Carlucci, Sandro Battaglino, Guglielmo Bonaccorti, Susj Borello, Alessio Dalmazzone, Manuela Salviati (12 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 392 1854443



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (22ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari, anche domani (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MONACO

20.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto ‘Mozart a Monaco’ con Bernard Labadie (regia), Xavier de Maistre (arpa). In programma: Mozart. Auditorium Rainier III (più info)

20.00. Proiezione film ‘Dante’ di Pupi Avati con la partecipazione del regista e dell’attore Lino Damiani. Prima dell’evento, esposizione di alcuni costumi del film che saranno illustrati al pubblico dal suo creatore Andrea Sorrentino. Théâtre des Variétés, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (più info)



SABATO 4 FEBBRAIO



SANREMO

12.00. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.15. ‘La Lezione’: atto unico di Eugène Ionesco con Gianni Oliveri, Federica Siri, Antilia Molinari. Aiuto Regia Federica Siri. Regia Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (ultimo giorno della 22ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia messa in scena da Fabricateatro di Imperia dal titolo ‘Come Sorelle’. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

FRANCIA

MONACO

11.00. Partita di Coppa Davis by Rakuten-World Group II Play-offs Monaco contro Repubblica Dominicana. Monte-Carlo Country Club, anche domani (più info)

18.00. Recital di pianoforte di Nicolas Horvath, a sostegno de L'Arche di Grasse. Prima parte: uno spettacolo di Capoeira presentato dalle persone accolte a L'Arche. Théâtre des Variétés (più info)



DOMENICA 5 FEBBRAIO





SANREMO

12.00. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.00. Per il ciclo ‘40 Giorni per la Vita’ a cura della Diocesi Ventimiglia-Sanremo, ‘MimiMarcia per la Vita. Ritrovo alla Chiesa di Ognissanti



19.00. Inaugurazione di ‘Casa Sanremo 2023’ + dalle 21, Festa di Benvenuto della Rai. Palafiori di Corso Garibaldi (tutte le info a questo link)



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. ‘La Lezione’: atto unico di Eugène Ionesco con Gianni Oliveri, Federica Siri, Antilia Molinari. Aiuto Regia Federica Siri. Regia Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)

19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna, direttore artistico e Presidente dell'Associazione Viva Armea: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37 (tutte le domeniche)

VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico (ultimo giorno)



FRANCIA

MONACO

11.00. Partita di Coppa Davis by Rakuten-World Group II Play-offs Monaco contro Repubblica Dominicana. Monte-Carlo Country Club (più info)

15.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto ‘Mozart a Monaco’ con Fatma Saïd (soprano), Martin Helmchen (pianoforte), Antje Weithaas (violino), Marie-Elisabeth Hecker (violoncello), Marie-B. Barrière-Bilote (clarinetto). In programma: Mozart e Schubert. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate