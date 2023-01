Un primo positivo bilancio della ASD Bordighera Nuoto della prima parte dell’anno sportivo 2022-2023

“È inutile dire che il Covid ha lasciato ferite molto profonde, in tutto il mondo sportivo, in tutte le discipline, negli atleti, nei tecnici, nei dirigenti e nei gestori degli impianti. Ferite che guariranno con il tempo, ma che lasceranno comunque cicatrici molto evidenti: l’allontanamento di molti ragazzi dal mondo dello sport, associazioni sportive e gestori di impianti falliti per la mancanza di risorse umane ed economiche… però la ns Associazione, come altre, ha voluto tenere duro, fare tantissimi sacrifici, e crederci fino alla fine che ci sarebbe stato un ritorno alla normalità… ed eccoci ancora qui, il 21 gennaio 2023 abbiamo compiuto i nostri 48 anni di attività, con ancora più entusiasmo, voglia di fare e di impegnarci, per dare il meglio a tutti i ns bambini, ragazzi”. A stilare un primo bilancio della prima parte dell’anno sportivo 2022-2023, prima stagione sportiva dopo la pandemia senza restrizioni e limitazioni, è la ASD Bordighera Nuoto.

“La prima metà di questa stagione sportiva 2022-2023 – spiegano dalla società sportiva - iniziata il 10 ottobre è stata molto positiva, abbiamo avuto tante conferme, degli atleti ritrovati e tanti nuovi arrivi.

Abbiamo consolidato il gruppo della ‘1° Squadra’, composto dai ragazzi che fanno agonismo e che si sono presi l’impegno di fare un percorso più impegnativo e che si sono posti degli obiettivi, partecipando al Circuito Regionale di Nuoto del CSI, la cui meta finale è la selezione per fare parte della delegazione della Liguria al Campionato Nazionale, che si terrà di Lignano Sabbiadoro dal 31 maggio fino al04 giugno 2023.

Abbiamo visto l’arrivo di tanti nuovi bimbi piccoli non galleggianti, che speriamo possano avere, la voglia e l’entusiasmo di continuare, per essere il vivaio e il ricambio per il nostro agonismo e poi abbiamo avuto una bellissima risposta da parte dei ns atleti ‘più grandi’, con un fantastico gruppo dei Master… e per tutto questo non possiamo che ringraziare i nostri incredibili, professionale e preparati tecnici il Coach, Sabrine Floris, il Vice Coach Alessandro Rebaudo e il nostro nuovo acquisto, come collaboratore – aiuto Istruttore, Samuele Peri.

In questa prima parte di stagione, i nostri ragazzi si sono cimentati, con ottimi risultati, già in due delle sei prove previste del XII° Circuito di nuoto, che come già accettato sopra, selezionerà i partecipanti al Campionato Nazionale.

Quindi possiamo concludere dicendo, che il bilancio della prima parte della stagione sportiva 2022/2023 è più che soddisfacente… ma naturalmente vogliamo fare e dare di più, e quindi vi diamo appuntamento con il nostro 2° modulo di attività che inizierà il 20 febbraio e terminerà il 23 giugno, per prepararci al meglio per la stagione estiva, e soprattutto vogliamo fare una raccomandazione ai genitori: ‘Fate imparare a nuotare ai vostri figli in maniera corretta almeno i tre stili fondamentali, per una vostra sicurezza e tranquillità ma soprattutto per la loro!!!!’.

Vi ricordiamo anche che la Bordighera Nuoto svolge la propria attività sportiva nei propri spazi acqua, con i propri orari ed istruttori, indipendentemente dalla gestione dell’impianto. Vi aspettiamo presso la nostra sede che si trova all'interno del Palazzetto dello Sport ‘E.Biancheri’ di Via Diaz, al livello superiore (dove è ubicato il Bar-Ristorante), ingresso tribune piscina, nella zona adiacente all’area fitness.

Le iscrizioni sono sempre aperte. Potete anche contattarci telefonicamente al n. cell.328 8603971 oppure via e-mail all’indirizzo: bordighera.nuoto@alice.it. Vi daremo tutte le informazioni che riterrete necessarie. La segreteria della Bordighera Nuoto osserverà il seguente orario di apertura: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 16.30 FINO ALLE ORE 18.45. Vi aspettiamo numerosi per potervi fare godere un’estate, con i vs bimbi, ragazzi e anche per Voi grandi, sapendo galleggiare e nuotare in sicurezza”.