Pallanuoto: Rari Nantes maschile nettamente surclassata ieri a Brescia, sconfitta per 29-5

BRESCIA WP-R.N.IMPERIA 29-5 (7-1; 5-1; 7-2; 10-1)

BRESCIA: Massenza Milani, Copeta 1, Stocco 3, Tononi 3, Lodi 3, Balzarini 5, Torelli 2, Di Murro 2, Cammarota 4, Casanova 3, Rivetti 2, Sordillo 1, Brezzi. All.: Castellani.

IMPERIA: Di Lionardo, Grosso 1, Casella, MAzzariol, Gandini 1, Milani, Porro, Rombo, Cipriani 1, Taramasco 2, Cesini. All.: Gerbò.

NOTE: uscito per limite di falli Balzarini (B) nel terzo tempo. Sup.Num.: Brescia 4/7 + 2 rigori (uno realizzato e uno parato), Imperia 3/7 + 2 rigori sbagliati

Nel penultimo turno del girone di andata, la Rari Nantes Imperia va k.o. alla Mompiano di Brescia per 29-5. Passivo che purtroppo rispecchia in pieno l'andamento della gara, con i giallorossi che soffrono oltremodo le assenze di capitan Corio e del portiere Grossi. Tra i pali è stato schierato Lorenzo Di Liornardo che comunque mette a referto un rigore parato.

La Rari è andato a segno, a fine primo tempo, con Riccardo Gandini, seguito poi da Filippo Taramasco, dal difensore Giacomo Grosso, da Pietro Cipriani e ancora da Taramasco. Tutti giocatori nati nel nuovo millennio. Con un pizzico di rammarico per i rigori falliti dallo stesso numero 11 (traversa) e da Cipriani che si è visto respingere il tiro da Massenza Milani.

Nella prossima giornata, la Rari ospiterà Como Nuoto per l'ultimo turno del girone di andata.