Pallanuoto femminile: una Rari Nantes bella a metà cede 7-3 a Torino contro Aquatica

Una Rari bella a metà cede 7-3 a Torino contro Aquatica. Le giallorosse dominano il gioco nella prima parte di gara, seppur il tabellone all'intervallo reciti 3-3, ma nella ripresa il vigore si spegne e le piemontesi legittimano la vittoria.

Nei primi 16 minuti, le ragazze di Ragosa riescono a mettere la testa avanti per tre volte con le reti, in sequenza, di Giorgia Cappello, Sofia Scacco e Sofien Mirabella. Tutte al secondo gol stagionale. Segnature che arrivano dal perimetro dove la Rari è caparbia a trovare il pertugio contro la squadra di Garibaldi, grande ex di turno. Tre volte in vantaggio, tre volte recuperate da un Torino che non ha alcuna intenzione di regalare centimetri.

Fino all'inversione di vasca, la Rari comunque dà prova di grande solidità difensiva ma pecca di cinismo negli ultimi metri, dove grazia le avversarie. Compreso un penalty parato da Ignaccolo a Scacco.

Alla ripresa però le giallorosse vanno in black-out: se la difesa regge l'urto, davanti la manovra è piuttosto lenta. Con pochi spazi procurati al centro, la conclusione arriva spesso dalla distanza ma senza impensierire più di tanto le avversarie.

Dall'altro lato Andreeva (tripletta e top-scorer dell'incontro) fa il vuoto davanti all'ottima Bottiglieri. Il portiere ha strappato applausi al pubblico presente grazie ai suoi interventi. In particolare, per il miracolo effettuato sul 'pagetto' avversario, nel quarto tempo. I gol di D'Amico e Llacja emettono poi il verdetto finale.

La Rari, nel prossimo turno, farà il proprio esordio casalingo ospitando il Padova.

AQUATICA TORINO - R.N.IMPERIA 7-3

(2-2; 1-1; 2-0; 2-0)

TORINO - Ignaccolo, Crepaldi, Catto, Llacja 1, Barbero, Paffumi, D'Amico 2, Liardo, Fasolo cap. 1, Mini, Andreeva 3, Orsenigo, Vitale. All.: Garibaldi

IMPERIA - Bottiglieri, A.Amoretti, Scacco 1, S.Amoretti, Imola, Mirabella 1, Iazzetta, Carioli, Bergatta, Accordino, Cappello 1, Deserti, Pizzimbone. All.: Ragosa

Sup.Num.: Torino 1/7+ un rigore realizzato; Imperia 1/5+un rigore sbagliato