Pallacanestro: il Bvc Sanremo espugna via Isnart e si aggiudica il derby di Serie D contro l'Ospedaletti

Bc Ospedaletti-Bvc Sanremo 62-72 (14-14, 14-19, 19-22, 15-17)

Ospedaletti: Zunino 24, Formica 2, Blasetta 15, Consiglio, Caridi, Romani, Oggero, Spampinato 9, Rudian 8, Paganini 2, Oggero 2, Morone. Coach: Andrea Lupi.

Bvc Sanremo: Deda 23, Markishiq 6, Tacconi Davide 27, Tacconi Daniele, Genovese 7, Tavanti 9, Brignola, Boero. Coach: Alessandro Deda.

Finalmente! Ieri sera, il Bvc Sanremo, ancora una volta largamente incompleto, ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, aggiudicandosi a sorpresa il derby esterno con il Bc Ospedaletti, privo del centrone Luca Colombo.

Nonostante l’infortunio nei primi minuti di gara di Dennis Markishiq, il Bvc ha condotto praticamente per tutti i 40 minuti, riuscendo a portare a casa il primo referto rosa, in ragione di un’ottima prova corale.

“E’ un successo meritato, che premia il nostro costante impegno in campo e in allenamento. Per noi è un’iniezione di fiducia, che ci permette di guardare con più ottimismo ai prossimi impegni. Abbiamo giocato con il cuore e la giusta lucidità nei momenti chiave. Complimenti a tutti i ragazzi” dice il presidente/allenatore/giocatore sanremese Alessandro Deda.