Nel Campionato Francese Dipartimentale, due vittorie agrodolci per i senior della Pallamano San Camillo Riviera Imperia

Due vittorie agrodolci quelle dei senior della Pallamano San Camillo Riviera Imperia nelle ultime due partite: domenica 22 gennaio, sul campo dell'ASBTP Nice vincevano 40-34 ma si infortunava al ginocchio il terzino Alessandro Cucè, ora in attesa di esami più approfonditi e quindi assente all'incontro casalingo di sabato scorso contro il Villeneuve Loubet. Anche stavolta gli imperiesi vincono ma purtroppo non sono mancati gli incidenti. La gara inizia in salita per i camillini, dopo otto minuti il tabellone segna 1-6 a favore dei francesi; si fatica a tenere il passo e il terzino Pietro Tambone è costretto a fermarsi per un problema ad una spalla; i compagni riescono a raggiungere il pareggio (11-11) ma il Villeneuve allunga ancora il passo e il primo tempo finisce 11-14.

La seconda frazione di gioco è un saliscendi, anche Luca Bestagno si fa male ad un polso e il centrale Andrea Lurgio si infortuna al ginocchio e sono costretti a lasciare il terreno di gioco. La squadra però non demorde e riesce finalmente ad annullare il distacco ad un minuto dalla fine con una rete di Dario Martino e negli ultimi 10 secondi è Zenock Sodji, il più giovane del gruppo classe 2005, a mettere a segno il gol della vittoria fissando il risultato sul 25-24, tra l'esultanza dei suoi compagni e del pubblico presente sugli spalti.

"E' andata bene anche questa volta – commenta il capitano Alessandro Riano – nonostante ci trovassimo in difficoltà dopo i vari infortuni non ci siamo persi d'animo e abbiamo dimostrato di essere un team unito, abbiamo giocato davvero 'da squadra'." "Ora ci saranno due settimane di tempo per cercare di recuperare le forze – ci riferisce l'allenatore Domenico Bonsignorio – ci aspetta una trasferta difficile a Vallauris venerdì 10 febbraio e cercheremo di conservare lo stesso atteggiamento e portare a casa altri tre punti".

Questa la formazione scesa in campo:

Massimo Moisello (portiere), Luca Bestagno, Gabriele Garelli (4 reti), Andrea Lurgio (4), Elias Marras (2), Daniele Martino (2), Dario Martino (1), Stefano Quaranta (6), Alessandro Riano (2), Zenock Sodji (2), Pietro Tambone (2).

Allenatore: Domenico Bonsignorio

Dirigenti: Domenico Martino, Piero Torielli