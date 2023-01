Dal primo Grand Prix cadetti 2023 Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro Csd Judo Sanremo porta a casa 2 medaglie e un settimo posto

Ottimo esordio per i ragazzi del Csd Judo Sanremo Kumiai nel primo grand prix del 2023 in una splendida cornice organizzata eccellentemente dalla società Yama Arashi Judo Udine nel palazzetto dello sport all’interno del villaggio Bella Italia & Efa Village.

"I tecnici accompagnatori - spiegano dalla società sportiva - Ettore Guarnaccia e Giuseppe Mastrorillo portano in gara due maschi Erik Semanjaku (- 73 kg ) e Leonardo Moroni (+ 90 kg ), già nei primi posti in ranking list italiana nonostante il cambio di categoria dei 2023 .

Erik affronta in una categoria numerosa e molto difficile uno degli atleti che arriverà nei primi posti, combatte molto bene ma la poca esperienza e la differenza di età non gli permettono di superare il turno ma il suo avversario raggiungendo la semifinale recupera il sanremese che può affrontare un’altro incontro.

Moroni nonostante sia andato a questa gara ancora convalescente da influenza fa vedere il suo grande talento combattendo 2 incontri con atleti molto grandi ed esperti e raggiunge il 7 posto che gli da ulteriori punti nella classifica nazionale.

Al pomeriggio è il momento delle ragazze (soprannomiate dal gruppo ‘le ZANZARE’)

Meluso Cristina -44 kg

Marini Federica -40 kg

Mura Viola -48 kg.

Nonostante che, anche per loro sia la prima esperienza nella categoria cadetti 15-18 anni fanno vedere grande preparazione e determinazione.

Meluso raggiunge la finale dopo tre incontri vinti di misura con forti atlete perdendo solo in finale per una leva articolare al gomito (consentita in questa categoria) da una delle favorite nei 44 kg.

È la volta di Federica che prima della gara è costretta a fare un difficile calo peso consumando preziose energie che avrebbero potuto farla salire oltre al terzo posto, ma già la medaglia di bronzo è un risultato di pregio.

Mura Viola invece non riesce ad andare oltre ai turni preliminari in una categoria proibitiva per numeri e qualità tecniche delle atlete concorrenti.

Il presidente Andrea Scalzo dichiara l’immensa soddisfazione poiché conoscendo l’ottima preparazione diretta dai suoi tecnici, l’ottimo livello di competizione il torneo è uno dei più difficili ed impegnativi dell’anno, un risultato così è già un successo, 2 medaglie su cinque atleti presenti.

Prossima prova per in nostri atleti saranno gli European Cup di Napoli 11/12 febbraio

Stay tuned….".