Calcio, Promozione. L’Ospedaletti cade in casa contro la corazzata Praese, a segno anche Flachi

Domenica difficile per l’Ospedaletti. Al “Ciccio Ozenda” arriva la corazzata Praese seconda della classe, squadra dal grande potenziale offensivo che può contare su un elemento di grande valore ed esperienza come l’ex Sampdoria Francesco Flachi.

Nella prima frazione gli orange resistono proponendosi anche in attacco alla ricerca del vantaggio. Due le occasioni per i padroni di casa con Scatolini chiamato in causa prima da Costo e poi da Siberie. L’atteggiamento dell’Ospedaletti cambia dalla mezz’ora quando il numero 9 è costretto a uscire e la squadra si ritrova a giocare più arretrata.

La ripresa è, invece, di marca ospite. La Praese trova il vantaggio al 46’ con il tiro dalla distanza di Morando e, dopo cinque minuti, raddoppia con Amedeo che approfitta di un’incomprensione della difesa di casa.

Nonostante l’inferiorità numerica per via dell’espulsione di Gagliardi, l’Ospedaletti sfiora la rete con Madafferi, ma sul capovolgimento di fronte la Praese firma il tris con Curabba.

La rete del definitivo poker arriva a cinque minuti dal termine con l’Ospedaletti rimasto in nove a causa dell’espulsione di Schillaci; l’ex Sampdoria Flachi concretizza il contropiede della Praese e chiude la gara.

Ospedaletti - Praese 0-4

Marcatori: 46’ Morando, 48’ Amedeo, 53’ Curaba, 85’ Flachi

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Brizio (12 D’Alessandro), 2 Saih, 3 Ferrari (14 Calvini), 4 Martini, 5 Costo, 6 Gagliardi, 7 Cassini V., 8 Barbagallo (16 madafferi), 9 Siberie (17 Bestagno), 10 Schillaci, 11 De Flaviis

A disposizione: 13 Cassini S., 15 Alasia G.

Allenatore: Josè Espinal



Praese: 1 Scatolini, 2 Lo Vecchio, 3 D’Amoia, 4 Cristofaro (14 Cacciani), 5 Andreoni (15 Monte), 6 Albertoni, 20 Tosi (13 Amedeo), 8 Bruzzone, 9 Curabba (7 Flachi), 10 Morando, 11 Fedri

A disposizione: 22 Ghizzardi, 16 Piroli, 18 Gaggero

Allenatore: Fabio Carletti



Arbitro: Sig. Andrea Rosso (Albenga)

Assistenti: 1° Sig. Claudio Costantino (Albenga); 2° Sig. Silvano Salvestrini (Albenga)

Ammoniti: Barbagallo, Cacciani

Espulsi: Gagliardi, Schillaci