Calcio: l'Imperia esce sconfitta nel match contro l'Angelo Baiardo, i genovesi si impongono 2-0

ANGELO BAIARDO-IMPERIA 2-0

RETI: Oliviero (B) Ungaro (B)

ANGELO BAIARDO: Ferrari, Ungaro, Giambarresi, Merialdo, Borreani, Napello, Zuppiroli, Oliviero(Gattiglia), Romei(Valente), Briozzo, Fazio(Pascucci). a disposizione: D'Amora, Keita, Battaglia, Ferrario, Donato, Cremonesi, Valente. Allenatore: Repetto.

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Gandolfo(Bourkaa), Sancinito, Virga, Taddei, Fatnassi, Giglio, Cassata, Campelli, Saviozzi (Minasso). A disposizione: Bova, Plando, Amoretti, Lanteri, Panaino, Minasso, Ardissone, Moro. Allenatore: Bocchi

ARBITRO: Pietro Francesco Donati di Chiavari. Assistenti: Claudio Benedetto Maggi e Marco Simoncini di La Spezia.

AMMONITI: Virga, Bocchi(I), Ungaro(B). ESPULSI: Zuppiroli(B)

GENOVA - Sconfitta esterna per l'Imperia contro l'Angelo Baiardo. I gol per la formazione genovese, in dieci per l'espulsione di Zuppiroli, sono arrivati entrambi nella ripresa. Da segnalare per i neroazzurri un gol annullato nei primissimi minuti della partita. Sotto la cronaca.

Primo tempo:

4' cross di Campelli, Cassata da due passi insacca ma il gol è annullato per fuorigioco

8' Giglio per Cassata, il tiro viene respinto dal portiere

13' punizione per Angelo Baiardo battuta da Oliviero, alta di poco sopra la traversa

17' tiro di Taddei da fuori area alto di poco

19' pericolo per l'Imperia su calcio piazzato. Il pallone battuto da sinistra attraversa tutta l'area ma nessuno lo colpisce

21' gioco fermo: un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'olocausto

23' cross di Campelli, Virga colpisce di testa ma la palla va fuori

30' nervosismo in campo: ammonito Virga ed espulso, per fallo di reazione, Zuppiroli

33' tiro di Taddei dal limite dell'area fuori di poco

40' tiro di Fatnassi centrale, il portiere para

43' ammonizione per Ungaro

Secondo tempo:

2' gran palla per Cassata che dal limite dell'area piccola tira, ottima parata di Ferrari

13' errore della difesa dell'Imperia Oliviero ne approfitta per segnare il goal

20' altro blackout per l'Imperia, ne approfitta Ungaro che segna il 2-0

22' Cassata tenta il goal ma tira fuori

27' altro pericolo per l'Imperia che rischia il 3-0 ma la palla finisce di poco fuori

32' calcio di punizione per l'Imperia Saviozzi tira alto

34' calcio d'angolo per l'Imperia, il colpo di testa di Bourkaa finisce alto sopra la traversa

40' tiro di Fatnassi deviato in calcio d'angolo

43' cross di Campelli, Minasso sfiora di testa da una buona posizione ma non colpisce abbastanza forte e la palla finisce fuori