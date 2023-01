Calcio: la Sanremese vince in trasferta ma il Sestri Levante ribatte e il distacco rimane invariato

CASTANESE-SANREMESE 0-1

RETE: 35’ Maglione

CASTANESE: Oliveto, Manfré, Della Vedova, Arrigoni, Gatelli, Becchi, Ndiaye, Battistello (59’ Latini), Rancati (46’ Milani), Urso (59’ Salducco), Faccini. A disposizione: Di Lernia, Berra, Boccadamo, Grieco, Preatoni. Allenatore Michele Ferri.

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini, Maglione, Gagliardi, Aperi (84’ Aita), Giacchino (52’ Larotonda), Owusu (52’ Del Barba), Rizzo, Nouri (81’ Riviera). A disposizione: Bohli, Santanocito, Anzalone, Biffi, Secondo. Allenatore Gabriele Giannini.

ARBITRO: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

ASSISTENTI: Davide Gigliotti di Lamezia Terme, Luca Marucci di Rossano.

NOTE: giornata di sole fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa con rappresentanza ospite. Prima dell’inizio viene effettuato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC; al 21’ le due squadre si fermano in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Ammoniti Rizzo, Bregliano. Angoli 6-4 per la Sanremese. Recupero 1’ pt, 5’ st.

CASTANO PRIMO (MI) - Nella quinta giornata di ritorno la Sanremese è di scena allo stadio Annibale Sacchi di Castano Primo per affrontare la Castanese dell’ex Gatelli reduce dalla sconfitta di misura a Sestri Levante. Mister Giannini deve rinunciare agli infortunati Fischer, Mauro e Mesina; indisponibili Maugeri, Scalzi, Pellicanò. Squalificato Valagussa, al suo posto gioca Owusu. Panchina per l’ultimo arrivato Larotonda.

Il primo squillo al 5’ è della Castanese: ci prova Urso con un tiro dal limite, palla sul fondo. All’11’ ancora padroni di casa pericolosi con una conclusione velenosa dal limite di Manfrè, Tartaro si rifugia in angolo. Al 21’ le due squadre si fermano per un minuto mentre lo speaker dello stadio Sacchi legge il messaggio della LND per ricordare le vittime dello sterminio nazista nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Al 24’ ancora Castanese in avanti: Ndiaye recupera un pallone sulla trequarti, si invola sulla sinistra e calcia verso la porta, Tartaro respinge con i pugni e mette in corner.

Al primo affondo la Sanremese passa: è il 35’ quando Nouri va via sulla sinistra e mette in mezzo, Maglione all’altezza dell’area piccola è il più lesto di tutti e batte Oliveto. Castanese – Sanremese 0-1! Per il centrocampista scuola Genoa è il secondo centro in campionato. Al 40’ angolo dalla destra di Rizzo, Giacchino riceve al limite e calcia verso la porta, Oliveto si tuffa sulla sua sinistra e respinge. Il primo tempo si chiude con la Sanremese in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa dopo tre minuti Gagliardi, appena entrato in area, si fa vedere con un tiro di controbalzo, palla sopra la traversa. Al 50’ risponde la Castanese con un colpo di testa del nuovo entrato Milani, palla alta. Al 52’ doppia sostituzione nella Sanremese: entrano Larotonda e Del Barba, escono Giacchino e Owusu. Per l’ex Renate è il secondo esordio in biancoazzurro. Al 55’ percussione centrale di Nouri che va alla conclusione dai trenta metri, Oliveto blocca in due tempi. Al 70’ punizione di Rizzo dalla trequarti, testa di Mikhaylovskiy, palla alta. Al 72’ ancora su punizione, da posizione centrale, stavolta Rizzo calcia verso la porta, Oliveto manda in angolo. All’81’ terza sostituzione nella Sanremese: entra Riviera, esce Nouri. All’83’ Maglione sfiora il raddoppio con un diagonale secco e velenoso dalla destra, la palla sibila fuori a fil di palo. All’84’ quarta sostituzione nella Sanremese: entra Aita, esce Aperi. Al 92’ gran giocata di Rizzo in area, la conclusione però è debole, Oliveto blocca a terra.

Nei restanti minuti di recupero non accade più nulla. La Sanremese controlla e porta a casa un’altra vittoria. Per i biancoazzurri la rincorsa al Sestri continua con numeri da record: settimo risultato utile consecutivo, settimo clean sheet per Tartaro, imbattibilità del portiere matuziano che sale a 645’ minuti.

La Sanremese resta l’unica squadra imbattuta in trasferta in tutti i gironi di serie D. Sabato prossimo Bregliano e compagni giocheranno al Comunale in anticipo contro il Borgosesia.