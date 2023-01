Airc disegna la road map della ricerca sul cancro con oltre 137 milioni di euro per 6 mila scienziati

Fondazione AIRC apre il 2023 con un investimento di 137 milioni 392 mila euro a sostegno di circa 6 mila ricercatori impegnati a trovare soluzioni sempre più efficaci per prevenire e diagnosticare precocemente il cancro, e per curare tutti i pazienti. Un risultato possibile grazie alla costante fiducia di 4,5 milioni di donatori e 20 mila volontari, che conferma AIRC quale primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia, con 704 progetti di ricerca, 91 borse di studio, 21 programmi speciali e un sostegno continuativo a IFOM, centro di eccellenza internazionale.

Per la Liguria sono stati deliberati 3.291.730 euro per il sostegno di 26 progetti di ricerca e 2 borse di studio*. Un risultato reso possibile anche grazie alle iniziative del Comitato Liguria Fondazione AIRC, presieduto da Lorenzo Anselmi, attivo dal 1981 per organizzare e promuovere ogni anno numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. (*Dati aggiornati al 01 dicembre 2022).

Sono 390.700 i nuovi tumori stimati lo scorso anno in Italia, con un incremento di 14.100 casi rispetto al 2020*. Il lavoro di scienziati e medici non può subire rallentamenti e il ruolo di AIRC nel sostegno alla ricerca indipendente è centrale.

L’INVESTIMENTO SUI GIOVANI RICERCATORI

AIRC investe oltre 21 milioni di euro per i giovani ricercatori, che rappresentano il 55% circa dei titolari di progetti e borse di studio, con l’obiettivo di promuovere la loro stabilità e la crescita professionale. Sempre in quest’ottica, AIRC ha ideato e promosso, il Bridge Grant, progetto “ponte” della durata di un anno assegnato a cinque giovani talenti per favorire la crescita e il consolidamento della carriera. Si tratta di scienziati che hanno maturato un’esperienza significativa e che desiderano avviare un proprio laboratorio in Italia.

LA SFIDA ALLE METASTASI CON 8 PROGRAMMI SPECIALI

La malattia metastatica è responsabile di circa il 90% dei decessi per cancro e rappresenta una delle principali sfide che la ricerca oncologia sta cercando di affrontare. Fondazione AIRC investe oltre 20 milioni di euro su 8 programmi speciali “5 per mille” coordinati da alcuni dei più autorevoli scienziati del nostro Paese: Alberto Bardelli, Maria Chiara Bonini, Robin Foà, Michele Maio, Alberto Mantovani, Stefano Piccolo, Maria Rescigno e Alessandro Maria Vannucchi.

IFOM TRADUCE LA RICERCA IN PRATICA CLINICA

Oltre 21 milioni di euro sono destinati a IFOM, centro di ricerca internazionale di eccellenza a Milano, per investimenti in attrezzature scientifiche e spese di ricerca. “ Conoscere il cancro. Per curarlo ” è il principio fondante della ricerca condotta nell’Istituto di AIRC, focalizzata sullo studio dei meccanismi molecolari alla base della formazione e dello sviluppo del tumore.

DUE NUOVI BANDI DEDICATI ALLA RICERCA CLINICA E AL SUD

AIRC sta inoltre valutando le candidature pervenute per due nuovi bandi. Il Next Gen Clinician Scientist Grant ha l’obiettivo di portare più rapidamente i risultati dal laboratorio ai pazienti e consentirà a giovani medici-ricercatori di sviluppare e gestire un progetto di ricerca clinica indipendente . Il bando Southern Italy Scholars (SIS) invece intende facilitare la cooperazione tra scienziati d’eccellenza e nuove generazioni di ricercatori nei laboratori del Sud Italia .

LA ROAD MAP DI AIRC GUARDA AL FUTURO

“I progressi della ricerca oncologica hanno portato un significativo miglioramento globale della percentuale di sopravvivenza al cancro con una importante accelerazione negli ultimi anni – sottolinea Federico Caligaris Cappio, Direttore Scientifico Fondazione AIRC –. C’è però ancora molto da fare per garantire una cura a tutti i pazienti. Per questo AIRC sta disegnando una ‘road map’ adeguata ai nuovi tempi per affrontare sfide difficili quali l’internazionalizzazione, il ricambio generazionale dei ricercatori, le disparità territoriali, l’educazione e l’informazione in oncologia e le modalità di traslazione clinica dei risultati della ricerca con tutte le relative implicazioni, inclusi i rapporti con i pazienti. Questa strategia richiede investimenti ingenti e progettualità che agiscano oggi guardando al domani perché la ricerca non si improvvisa ma si costruisce nel tempo con rigore e metodo”.

TORNANO LE ARANCE DELLA SALUTE PER DARE CONTINUITA’ AL LAVORO DEI RICERCATORI

Sabato 28 gennaio ritornano le Arance della Salute, primo appuntamento dell’anno di raccolta fondi di Fondazione AIRC. I volontari distribuiscono nelle piazze reticelle di arance rosse coltivate in Italia a fronte di una donazione di 10 euro. Tutte le informazioni su airc.it

VIDEO E LINK PER APPROFONDIRE

Il Direttore Scientifico Federico Caligaris Cappio racconta l’impegno di AIRC per il 2023: video

Dettaglio dei progetti finanziati: www.airc.it/fondazione/cosa-facciamo/cosa-finanziamo

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 6.000 ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In 57 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e ottocento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2023). Informazioni e approfondimenti su airc.it

Per conoscere tutte le iniziative ed essere aggiornati in tempo reale airc.it

A cura di AIRC

Disclaimer:

Tutti gli articoli redatti dal sottoscritto, si avvalgono dei maggiori siti e documenti basati sulle evidenze, ove necessario sarà menzionata la fonte della notizia: essi NON sostituiscono la catena sanitaria di controllo e diagnosi di tutte le figure preposte, come ad esempio i medici. Solo un medico può effettuare la diagnosi ed approntare un piano di cura .

Le fonti possono non essere aggiornate e allo stato dell’arte possono esservi cure, diagnosi e percorsi migliorati rispetto all’articolo.

Immagini, loghi o contenuti sono proprietarie di chi li ha creati, chi è ritratto nelle foto ha dato il suo consenso implicito alla pubblicazione.

Le persone intervistate, parlano a titolo personale, per cui assumono la completa responsabilità dell’enunciato, e dei contenuti.

Il sottoscritto e Sanremonews in questo caso non ne rispondono.

L'Infermiere è un professionista sanitario laureato il cui compito è la somministrazione della cura, il controllo dei sintomi e la cultura all’ Educazione Sanitaria.

Roberto Pioppo